이란 ‘대미 협상 대표’ 갈리바프 중국 특사 임명

미국과의 종전 협상에 나섰던 모하마드 바게르 갈리바프 이란 의회 의장이 중국 특사로 임명됐다.

이란 타스님통신은 17일(현지시간) 사안에 정통한 소식통을 인용해 갈리바프 의장이 최근 중국 담당 특사로 임명됐다고 보도했다. 중국 특사는 각 분야의 대중국 관계를 조율하는 역할을 맡는다.

이번 임명은 마수드 페제시키안 이란 대통령의 제안과 모즈타바 하메네이 이란 최고지도자의 승인에 따라 이뤄진 것으로 전해졌다.

이례적으로 대통령과 최고지도자의 선택을 모두 거친 갈리바프 의장이 향후 대중국 관계에서 상당한 권한을 행사할 가능성이 있다고 이란 반관영 ISNA통신은 평가했다. 과거 압둘레자 라흐마니 파즐리 주중 이란 대사와 미·이스라엘 공습으로 숨진 알리 라리자니 이란 최고국가안보회의 사무총장이 중국 특사를 맡은 바 있다.

이슬람혁명수비대 사령관 출신인 갈리바프 의장은 지난달 미국과의 종전 협상에서 이란 측 대표단을 이끌었다. 그는 미국과의 전쟁 이후 이란 정권을 대표하는 핵심 인물 가운데 한 명으로 부상했다.

갈리바프 의장은 전날 SNS 엑스에 “백년간 보지 못했던 변혁이 전 세계적으로 가속화되고 있다”고 한 시진핑 중국 국가주석의 발언을 인용하며 “세계는 새로운 질서의 문턱에 서 있다” “미래는 글로벌 사우스의 것”이라고 적었다.