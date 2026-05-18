계엄군과 맞선 광주시민이 달린 5.18㎞···이제 1200명의 청년이 달렸다

전남대 정문~최후 항쟁한 전남도청 5.18㎞ 46년 전 그 길, 청년 참가자들이 함께 달려 곳곳에 당시 상황 재연···“희생 무게 와닿아” 유공자·오월어머니 결승선서 완주자 맞이해

1980년 5월 16일 밤 전남도청 광장을 가득 메웠던 횃불과 함성이 46년의 시간을 건너 청년들의 힘찬 달리기로 되살아났다.

16일 오후 5시 18분. 전남대학교 운동장 인근에서 1200명의 젊은 시민들이 민주화 운동을 상징하는 숫자 ‘518’을 가슴에 달고 달리기 시작했다. 기획부터 연출까지 2030세대 청년 기획자 7명이 주도한 도심 러닝 행사 ‘RUN 5·18-도청가는 길’이다.

5·18 광주민주화운동 제46주년을 앞두고 5·18민중항쟁기념행사위원회가 마련한 이 행사는 5·18 최초 발원지인 전남대 정문에서 최후 항전지인 옛 전남도청까지 5.18㎞를 함께 달리는 추모 러닝 방식으로 진행됐다.

1200명이 함께 달린 구간은 1980년 5월 18일 비상계엄 확대에 항의하던 학생들이 계엄군과 처음 충돌한 뒤 도심으로 진출했던 실제 항쟁 동선과 같다. 대규모 인원이 당시 동선을 따라 함께 완주하는 행사는 이번이 처음이다. 참가자 모집을 시작한 지 사흘만에 정원이 마감됐다.

이날 5.18㎞를 함께한 참가자의 70%는 20~30대였다. 10대 청소년(10%)까지 포함하면 참가자의 대부분이 청년들이었다. 광주·전남 외 수도권·영남 등 타 지역에 사는 사람들(30%)도 많았다.

대구에서 동료 10명과 광주를 찾은 권민준씨(39)는 “참담했던 역사의 현장을 직접 발로 뛰며 당시 시민들의 무게를 실감하고 싶어 참여하게 됐다”고 말했다.

오후 5시 18분이 되자 출발 신호와 함께 참가자들이 보폭을 맞추며 정문을 나섰다. 참가자들의 선두에는 당시 항쟁 버스를 재연한 버스가 앞장서 달렸고, 버스에 올라탄 배우들은 “도청으로 모입시다”라며 가두 방송을 재현했다. 각 구간마다 오월 상징곡인 <임을 위한 행진곡>이 울려 퍼졌다.

30만 광주시민과 계엄군의 공방전이 벌어졌던 광주역을 지나 옛 시외버스공용터미널 앞 대인광장 교차로에 이르자 상인 복장을 한 배우들이 참가자들에게 에너지바와 이온 음료를 내밀며 외쳤다.

“고생들 많소!” “부지런히 가서 도청 지킵시다!”

46년 전 계엄군에 맞서 싸우던 시민과 그들을 돕기 위해 밥을 해와 나누던 시민의 모습을 재연한 것이다. 가이드 러너 봉사를 위해 참여한 구태임씨(35·서울)는 “그냥 음료를 받았을 뿐인데 46년 전 오월 한복판에 서 있는 듯했다”고 말했다.

금남로 전일빌딩245 앞을 지날 땐 참가자들의 발걸음이 일제히 느려졌다. 그들은 고개를 들어 건물에 남은 탄흔을 올려다봤다.

최지현씨(23·대전)는 “숨이 턱턱 막히는데 무장 군인 앞을 지킨 시민들이 새삼 위대하다고 느껴진다” 고 말했다. 이민정씨(26·부산)는 “아스팔트를 직접 밟아보니 희생의 무게가 뼛속 깊이 와닿는다”고 했다.

“도청을 지키자” 했던 광주 시민 역사 재연

가족과 함께 뛴 박지후군(광주 보문고)은 “슬픈 과거로만 여겼던 오월이 우리가 이어가야 할 살아있는 역사로 다가왔다. 내년엔 친구들과 오고 싶다”고 말했다.

오후 5시 50분쯤이 되자 최후 항전지인 5·18민주광장 앞으로 완주한 참가자들이 들어서기 시작했다. 하지만 이날 마라톤은 기록도, 순위도 없었다. 결승선 앞 현수막에는 ‘우리의 목적지는 결승선이 아니라, 함께 살아가는 오늘입니다’라는 글귀가 적혀 있었다.

5·18 유공자와 오월어머니 등은 결승선 앞에서 완주자 한 명 한 명과 손을 맞대고, 품에 안았다. 김형미 전 오월어머니집 관장은 “12·3 계엄을 직접 겪어낸 청년들이 스스로 이 길을 찾아왔다는 게 고맙고 대견하다”고 말했다.

날이 저물자 46년 전 그날처럼 ‘민족민주화대성회’가 재현됐다. 시민들과 참가자 수천 명은 46년 전 횃불 대신 휴대전화 불빛으로 광장을 밝혔다. 이어 서로 손을 잡고 거대한 원을 그리자 분수대의 물줄기가 하늘로 솟구쳤다.

김꽃비 행사위 조감독은 17일 “오늘 이 거리를 달린 이들이 50년, 100년을 맞이할 광주의 가장 든든한 미래가 될 것”이라고 했다.