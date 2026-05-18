오늘도 ‘5월 무더위’ 계속···낮 최고 34도

월요일인 18일은 전국 대부분 지역의 낮 기온이 30도까지 올라 무더운 날씨를 보이겠다. 내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온 차가 15도 안팎으로 클 것으로 예상돼 건강 관리에 유의해야겠다.

이날 오전 5시 현재 기온은 서울 16.3도, 인천 16.8도, 강릉 20.1도, 대전 15.5도, 광주 17.1도, 제주 17.1도, 대구 16.7도, 부산 17.3도, 울산 15.7도 등 이다.

낮 최고기온은 서울 30도, 인천 28도, 강릉 31도, 대전 30도, 광주 32도, 대구 34도, 부산 27도, 제주 25도 등으로 전국 대부분 지역이 30도를 웃돌 것으로 예보됐다.

기상청은 이날 전국이 대체로 맑다가 밤부터 구름이 많아질 것으로 예보했다. 미세먼지 농도는 전 권역이 ‘좋음’∼‘보통’으로 예상된다.

바다의 물결은 동해 앞바다에서 0.5∼1.0m, 서해·남해 앞바다에서 0.5m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해·남해 0.5∼1.0m, 서해 0.5∼1.5m로 예상된다.