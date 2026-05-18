집 앞에 간장 투척·래커칠…‘보복대행’ 조직원 20대 구속

돈을 받고 남의 집 현관문 앞에 오물을 뿌리거나 벽에 욕설이 담긴 래커칠을 하는 등 ‘보복 대행’ 범죄를 저지른 일당의 행동대원이 붙잡혀 구속됐다.

서울 구로경찰서는 보복 대행 범죄조직 행동대원인 20대 남성 A씨를 협박·주거침입·재물손괴 등 혐의로 지난 17일 구속했다고 밝혔다.

A씨는 지난달 30일 서울 구로구의 한 아파트에서 피해자의 집 출입문과 주변에 개인정보가 담긴 출력물·간장을 뿌리고, 집 벽면에는 빨간색 래커를 칠한 혐의를 받는다.

경찰은 폐쇄회로(CC)TV 영상과 B씨가 제출한 협박 관련 자료 등을 토대로 A씨를 추적해 지난 15일 서울에서 긴급체포했다.

B씨는 사건 당시 A씨 일당으로부터 ‘돈을 입금하면 범행을 멈추겠다’는 취지의 협박을 받아 수백만원을 송금한 것으로 전해졌다. A씨는 이같은 범행의 대가로 80만원 상당의 금품을 받은 것으로 파악됐다.

경찰은 A씨의 여죄 여부와 함께 범행을 지시한 의뢰자·조직 총책 등 관련자들에 대한 수사를 이어가고 있다.

A씨 범행과 같은 사적 보복을 대행해주는 범죄는 최근 전국에서 이어지고 있다. 인천 서부경찰서도 지난 17일 인천의 한 아파트 현관문에 페인트칠을 하고 계란 등을 뿌린 혐의(재물손괴·주거침입)를 받는 20대 남성에 대해 구속영장을 신청했다.

지난달 21일에는 서울 양천구 등지에서 보복 대행 범죄를 벌인 일당의 총책·공범 등 3명이 구속 상태로 재판에 넘겨졌다. 이들은 개인정보보호법 위반과 주거침입·재물손괴 등 혐의를 받는다.

텔레그램 등을 이용한 보복 대행 범죄는 지난해 8월 대구에서 처음 발생한 뒤 현재까지 피의자 약 50명이 검거됐다. 이같은 범죄가 이어지자 이재명 대통령도 지난 15일 SNS에 글을 올려 “사적 보복 대행은 부탁받는 사람도 부탁하는 사람도 모두 중대 범죄”라며 “현대 문명국가에서 사적 분쟁은 법질서에 따라 해결해야 한다”고 밝혔다.