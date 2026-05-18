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김정은, 전군 지휘관들 소집해 “남부 최전선부대 강화···전쟁 억제 위한 결정”

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본문 요약

김정은 북한 국무위원장이 18일 전군 사단·여단 지휘관들을 소집해 군사분계선 일대 무장력 강화를 지시했다.

북한의 남부 국경, 즉 남한과 맞닿은 군사분계선 일대 최전방 부대 강화 방침을 밝힌 것이다.

통신에 따르면 김 위원장은 "전쟁을 보다 철저히 억제하기 위한 중요한 결정으로서 앞으로 취하게 될 군사조직구조개편과 제1선 부대들을 비롯한 중요 부대들을 군사기술적으로 강화하기 위한 구상"도 거론했다.

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김정은, 전군 지휘관들 소집해 “남부 최전선부대 강화···전쟁 억제 위한 결정”

입력 2026.05.18 07:46

수정 2026.05.18 07:53

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  • 심윤지 기자

  • 기사를 재생 중이에요

북한 조선중앙통신은 김정은 국무위원장이 17일 전군 사단·여단 지휘관들을 소집해 중요 군사 문제를 담화했다고 18일 보도했다. 연합뉴스

북한 조선중앙통신은 김정은 국무위원장이 17일 전군 사단·여단 지휘관들을 소집해 중요 군사 문제를 담화했다고 18일 보도했다. 연합뉴스

김정은 북한 국무위원장이 18일 전군 사단·여단 지휘관들을 소집해 군사분계선 일대 무장력 강화를 지시했다.

조선중앙통신은 18일 김 위원장이 전날 전군 사단·여단 지휘관들을 노동당 중앙청사로 소집해 일련의 ‘중요 군사 문제’에 대해 담화했다고 보도했다.

김 위원장은 이 자리에서 “‘남부 국경’을 지키고 있는 제1선 부대들을 강화하고 국경선을 난공불락의 요새로 만들데 대한 당의 영토방위정책”을 언급했다고 통신은 전했다. 북한의 남부 국경, 즉 남한과 맞닿은 군사분계선 일대 최전방 부대 강화 방침을 밝힌 것이다.

통신에 따르면 김 위원장은 “전쟁을 보다 철저히 억제하기 위한 중요한 결정으로서 앞으로 취하게 될 군사조직구조개편과 제1선 부대들을 비롯한 중요 부대들을 군사기술적으로 강화하기 위한 구상”도 거론했다. 그러면서 “군대를 군사 편제적으로, 군사 기술적으로 갱신하기 위한 기구적 대책을 세우게 된다”며 이를 위한 지휘관들의 책임과 역할을 강조했다.

김 위원장은 “우리 군대의 군사기술장비들이 급속한 속도로 현대화되는 데 맞게 모든 공간에서의 작전 개념을 새롭게 정의하고 부대들의 전투훈련에 적용하기 위한 계획사업들도 적극 다그쳐야 한다”고 말했다. 이어 “싸움준비 완성을 위한 훈련은 군대의 본업”이라며 “현대전의 변화되는 양상과 우리 군대의 발전 추이에 맞게 훈련체계를 정비하고 실용적 훈련을 강화”해야 한다고 지휘관들에게 지시했다.

김 위원장은 “우리는 강력한 군대를 건설하고 있다”며 “이미 천명한 바와 같이 앞으로의 5개년 계획기간의 과제들이 수행되면 우리 군대의 전략적행동의 준비태세는 현재와 대비할 수 없게 갱신되게 되며 전쟁억제의 측면에서 커다란 변화를 맞이하게 된다”고 말했다.

이번 회의에는 리영길 인민군 총참모장, 박정천 국방성 고문 등도 참석했다.

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