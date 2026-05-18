“쿠바, 드론 300여기 확보 및 미군 기지 공격 방안 검토”

쿠바가 최근 이란과 러시아로부터 무인기(드론) 300여기를 확보하고 미군 기지 등을 겨냥한 공격 방안을 검토하고 있다고 미 온라인 매체 액시오스가 17일(현지시간) 보도했다.

액시오스는 입수한 기밀 정보를 토대로 쿠바 군부가 드론을 이용해 관타나모 만에 있는 미군 기지와 미군 함정, 플로리다주 키웨스트를 공격하는 계획을 논의하기 시작했다고 전했다.

보도에 따르면 쿠바는 2023년부터 러시아와 이란으로부터 공격용 드론을 도입, 국내 전략적 요충지에 배치해왔다. 또 최근 한 달간 러시아에 드론과 군사 장비를 추가로 요청한 것으로 파악됐다.

미 정보당국은 쿠바의 위협이 임박했거나 쿠바가 미국을 공격할 계획을 적극적으로 세우고 있다고 보지는 않고 있다. 다만 향후 양국 관계가 악화해 무력 충돌이 발생할 때를 대비해 쿠바 군부가 드론 전술을 구체화하고 있다는 점에 주목하고 있다.

이같은 쿠바의 드론 전술 발전과 함께 쿠바 내 이란 군사 고문단의 주둔은 도널드 트럼프 행정부에 큰 우려를 낳고 있으며, 향후 미국의 군사 대응을 위한 명분이 될 수 있다는 관측이 나온다.

미 고위 당국자는 “테러 단체부터 마약 카르텔, 이란, 러시아에 이르기까지 다양한 불량 행위자(bad actors)들이 이러한 기술을 그토록 가까이에서 이용하고 있다는 점을 생각하면 우려스럽다”며 “이는 점점 더 커지는 위협”이라고 말했다.

액시오스의 보도 이후 쿠바는 자위권을 강조하며 반발했다.

dpa 통신에 따르면 카를로스 페르난데스 데 코시오 쿠바 외무차관은 이날 엑스에 “어떠한 명분도 없이, 쿠바에 대한 군사 공격을 정당화하려는 반쿠바 캠페인이 갈수록 터무니없는 비난을 쏟아내며 시간 단위로 격화되고 있다”고 적었다. 그는 “미국이 가해자”라며 “쿠바는 공격받는 처지에 있으며 자위권 원칙에 따라 행동하고 있다”고 강조했다.

미국은 최근 쿠바에 대한 외교·안보 압박 수위를 높이고 있다. 최근 아바나를 전격 방문한 존 랫클리프 미 중앙정보국(CIA) 국장은 쿠바 당국에 적대 행위에 대해 강력히 경고했다. 랫클리프 국장은 쿠바에 미국의 제재를 해제하려면 전체주의 정권을 포기하라고 압박했다고 CIA 관계자는 전했다.

미 법무부는 1996년 민간 구호단체 항공기 격추 사건과 관련해 쿠바의 실권자인 라울 카스트로 전 공산당 총서기에 대한 기소를 준비 중이다.

미국은 이와 별도로 쿠바에 대한 추가 제재도 검토하고 있다.