주택 금고에서 7100만원 훔쳐 오토바이에 숨긴 50대 구속

대낮에 빈집에 들어가 금고 속 현금 7100만 원을 훔친 뒤 자신의 오토바이 짐칸에 숨겨둔 50대 남성이 구속됐다.

창원 마산중부경찰서는 특수절도 등의 혐의로 50대 남성 A씨를 구속했다고 18일 밝혔다.

A씨는 지난 6일 오후 2시 30분쯤 창원시 마산합포구의 한 주택에 침입해 금고에 있는 현금 7100만원을 훔친 혐의를 받는다.

A씨는 절단기를 가지고 금고 앞부분을 파손해 쇠지렛대(속칭 ‘빠루’)로 금고를 열어 돈을 훔쳤다.

A씨는 피해자의 동생과 평소 안면이 있던 사이로, 피해자가 많은 현금을 보유하고 있다는 사실을 미리 알고 범행 대상을 선정했다. A씨에겐 동종 전과는 없다.

경찰은 범행 현장 감식과 폐쇄회로(CC)TV 분석해 범행 6일 만인 지난 12일 A씨를 체포했다.

경찰은 A씨 소유의 오토바이 짐칸에서 현금 6400만 원을 찾아내 회수했다. A씨는 생활비를 마련하기 위해 범행을 저질렀으며, 훔친 현금 중 일부는 유흥비로 사용했다고 경찰에 진술했다.

경찰 관계자는 “절도 피해를 예방하기 위해 다액의 현금은 가급적 금융기관에 예치해야 한다”며 “부득이하게 현금을 직접 보관할 때는 주변인이나 사회관계망서비스(SNS) 등에 노출하지 않도록 주의해야 한다”고 말했다.