경기도, 플랫폼노동자 산재보험료 본인부담금 최대 80% 지원···“지원 상한액 폐지”

경기도가 배달과 대리운전 등에 종사하는 플랫폼노동자의 산재보험료 본인부담금을 최대 80%까지 지원한다.

도와 경기도일자리재단은 플랫폼노동자의 경제적 부담을 덜고 사회안전망을 강화하기 위해 산재보험료 본인부담금을 올해 최대 80%까지 지원한다고 18일 밝혔다. 신청자 모집은 이날부터 7월16일까지 진행한다.

지원 대상은 도에 주소를 둔 배달노동자, 대리운전기사, 화물차주 등 플랫폼노동자다. 지원 규모는 3000건 정도로, 2025년 7월부터 올해 6월까지 12개월간 납부한 산재보험료 본인부담금의 일부를 지원한다.

온라인 플랫폼을 통해 일감을 구하는 배달, 대리운전, 화물운송 분야 노동자는 밤낮 가리지 않고 이동과 운행을 하는 업무 특성상 상대적으로 산업재해 위험에 노출되기 쉽다. 하지만 현행 산재보험 제도상 노동자들은 보험료의 50%를 본인이 부담하는 실정이다.

도 관계자는 “도는 2021년 전국 최초로 ‘플랫폼노동자 산재보험료 지원사업’을 도입해 노동자들의 안전망 편입을 유도하고 있다”며 “올해부터는 기존에 있던 지원금 상한액을 전면 폐지해 실질적인 혜택을 크게 늘렸다”고 말했다.

지원을 희망하는 노동자는 경기도일자리재단 통합접수시스템인 ‘잡아바 어플라이’를 통해 온라인으로 신청하면 된다. 필수 제출 서류는 신청서와 주민등록등본 또는 초본, 통장 사본이며 화물차주의 경우 근로자 부과내역 확인서와 자동차등록증, 사업자등록증을 추가로 내야 한다. 구체적인 사업 내용은 경기도일자리재단 누리집을 확인하거나 전담 부서로 문의하면 안내받을 수 있다.