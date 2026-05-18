다음 달 13~14일 서울 노원구 공릉숲길 일대에서 커피 축제가 열린다.

노원구는 서울지하철 7호선 공릉역부터 동부아파트 삼거리~경춘선숲길 약 1.1㎞ 구간에서 ‘경춘선 공릉숲길 커피축제-커피문화여행’을 개최한다고 18일 밝혔다.

경춘선 공릉숲길은 폐선된 경춘선 기찻길을 공원으로 조성한 곳으로, 이후 카페가 하나둘씩 모여들면서 다양한 카페와 디저트 가게들이 모인 카페거리가 형성됐다.

구는 상권 활성화를 위해 지난 2023년 서울 자치구 최초로 커피 축제를 시작했고, 올해로 4회째를 맞이했다.

축제가 열리는 공릉역 인근 본무대부터 서울과학기술대학교 방면 도로는 글로벌존과 로컬커피존, 디저트존 등이 들어선다. 경춘선 숲길 구간에는 푸드존, 체험존 등 쉼터도 조성한다. 청년마켓존 인근에서는 세계 각국에서 수집한 희귀 커피 그라인더 1105점을 전시한 ‘말베르크’도 찾아볼 수 있다.

이번 축제에는 커피 원두를 생산하는 세계 20여 개 커피 생산국도 대사관 차원에서 참여한다. 케냐, 과테말라, 베트남 등 국가들은 자국의 커피와 문화를 체험할 수 있는 별도 부스도 운영한다.

또 축제에 앞서 예선과 결선을 거쳐 선발된 로스팅, 테이스팅, 브루잉, 라떼아트, 커피 퀴즈 등 7개 분야 우승자들이 본무대에서 수준 높은 시연도 선보인다.

노원구 지역 내 카페들이 직접 로스팅해 출품한 원두 가운데 최고의 맛을 선정하는 ‘로컬 커피대회’도 현장에서 진행한다.

한편 개인 텀블러를 사용해 커피와 디저트 등을 구입하는 방문객에게는 500원의 할인 혜택을 제공한다.

오승록 노원구청장은 “노원의 문화적 역량과 현대인의 필수품 커피가 만나는 색다른 커피여행을 준비했다”며 “서울 유일의 커피문화축제를 통해 경춘선 상권이 서울 대표 커피문화 성지로 자리매김할 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.