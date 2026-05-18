20㎞ 걸으며 인생 방향 찾는다···예산서 청년 로컬워크 개최

내일마을 협동조합 ‘예당호 로컬워크 20K’ 운영 걷기·기록 결합한 체험형 프로그램

내일마을 협동조합은 오는 23일 충남 예산 일대에서 청년 대상 장거리 걷기 프로그램 ‘예당호 로컬워크 20K : WALK TO NEXT’를 운영한다고 18일 밝혔다.

이번 프로그램은 이직·창업·새 프로젝트 등 삶의 전환점을 앞둔 청년들이 예산의 길을 함께 걸으며 스스로의 다음 방향을 돌아보고 기록하는 하루형 로컬워크 프로그램이다.

참가자들은 기록 카페 ‘예산, 순간’에서 출발해 무한천 산책로를 지나 예당호 중앙생태공원까지 이동한 뒤 다시 출발점으로 돌아오는 코스를 걷는다. 전체 거리는 왕복 약 20㎞다.

프로그램은 단순한 걷기 행사에 그치지 않고 예산의 자연환경과 장소성을 참가자의 시선으로 해석하고 기록하는 로컬 콘텐츠 실험 형태로 진행된다. 참가자들은 걷는 과정에서 글쓰기 등을 통해 질문과 기록 활동에 참여하며 자신의 삶과 감각을 돌아보는 시간을 갖게 된다.

행사에서 수집된 사진과 문장은 향후 ‘예당호 포토에세이’ 형태의 기록물로 제작될 예정이다. 협동조합 측은 이를 통해 예당호를 단순 관광지가 아닌 청년들의 경험과 이야기가 축적되는 기록의 공간으로 확장해 나간다는 계획이다.

이번 프로그램은 만 19세부터 45세까지 청년 16명을 대상으로 신청서 심사를 거쳐 참가자를 선발한다. 참가비는 2만원이며 점심과 저녁, 간식, 음료, 아카이브 툴킷, 사진 인화 등이 제공된다. 희망자에 한해 최대 8명까지 행사 전후 총 2박 숙박도 지원한다.

참가 신청은 내일마을 협동조합 인스타그램 프로필 링크를 통해 가능하다.

한편 2023년 설립된 내일마을 협동조합은 지역에 정착한 청년들을 중심으로 운영되는 청년 공동체 협동조합이다.