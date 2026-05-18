이 대통령 “과유불급, 노동권만큼 기업 경영권도 존중돼야”···삼전 노조 겨냥

“기본권은 공공복리 위해 제한될 수 있어”

이재명 대통령은 18일 “노동권만큼 기업 경영권도 존중돼야 한다”며 “과유불급 물극필반(어떤 일이든 극단으로 치닫으면 반전돼 원위치로 돌아옴)”이라고 밝혔다. 오는 21일 총파업을 예고한 삼성전자 노조를 겨냥한 발언으로 풀이된다.

이재명 대통령은 삼성전자 노사 협상이 예정된 이날 엑스에 “현행 헌법상 모든 국민의 기본권은 보장되지만, 본질적 내용을 침해하지 않는 범위 내에서 공공복리 등을 위해 제한될 수 있다”며 이같이 밝혔다.

이 대통령은 “자유민주적 기본질서와 자본주의적 시장경제질서를 채택한 대한민국에서는 기업만큼 노동도 존중되어야 하고, 노동권만큼 기업 경영권도 존중되어야 한다”고 말했다.

이 대통령은 “노동자는 노무 제공에 대해 정당한 노동의 대가를 받을 수 있어야 하고, 위험과 손실을 부담하며 투자한 주주들은 기업 이윤에 몫을 가진다”며 “한때 제헌 헌법에 노동자의 기업이익 균점권이 규정된 적도 있었다”고 적었다.

이 대통령은 “양지만큼 음지가 있고 산이 높으면 골짜기도 깊은 법”이라며 “힘 세다고 더 많이 가지고 더 행복한 것이 아니라, 연대하고 책임지며 모두가 함께 잘 사는 세상이 새로운 대한민국의 미래”라고 했다.

이 대통령의 ‘과유불급’ 발언은 삼성전자 노조가 연봉 50%인 성과급 상한 폐지와 영업이익 15%를 성과급 재원으로 마련하는 지급안의 명문화를 요구하는 상황을 가리킨 것으로 해석된다. 삼성전자 노사는 이날 정부세종청사 중앙노동위원회에서 사후조정 회의에 참석한다. 노조는 협상 결렬 시 오는 21일 파업을 예고했다.

특히 이 대통령이 직접 기본권 제한을 언급함으로써 전날 김민석 국무총리가 거론한 긴급조정권 발동 가능성에 힘을 실었다. 김 총리는 전날 정부서울청사에서 “국민 경제에 막대한 피해가 우려되는 상황이 발생한다면 정부는 국민 경제 보호를 위해 긴급조정을 포함한 가능한 모든 대응 수단을 강구하지 않을 수 없다”고 말했다.

긴급조정권이 발동되면 파업이 30일 동안 금지된다. 노사 합의가 안 될 경우 중노위가 낸 중재안을 받아들여야 한다. 파업권을 제약하는 긴급조정권은 1963년 제도 도입 후 제한적으로만 사용돼 왔다. 역대 긴급조정권이 발동된 사례는 1969년 대한조선공사 파업, 1993년 현대그룹노조총연합 파업, 2005년 아시아나항공 파업, 같은 해 대한항공 파업 등 네 차례뿐이다.