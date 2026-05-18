7월부터 모든 어선 구명조끼 착용 의무화···미착용땐 과태료 300만원

인천시, 조업 현장서 계동 활동

7월부터 모든 어선에 탄 선원들의 구명조끼 착용이 의무화됨에 따라 인천시에 계도활동에 나섰다.

인천시는 어선안전조업법 개정에 따라 7월1일부터 기상특보여부와 상관없이 외부 갑판에 있는 모든 어선원은 구명조끼 착용이 의무화된다고 18일 밝혔다.

해양수산부는 어선 조업 중 발생할 수 있는 해상추락 등 안전사고를 예방하고, 비상 상황시 인명 피해 최소화를 위해 구명조끼 착용을 의무화했다.

구명조끼를 착용하지 않아 적발되면 1차 90만원, 2차 150만원, 3차 300만원의 과태료가 부과된다.

이에 따라 인천시는 강화군과 옹진군 등 1400여척이 조업하는 해역에 어업지도선을 투입해 홍보를 펼칠 예정이다.

주요 내용은 승선자 전원 구명조끼 상시 착용 의무 안내와 출항 전 안전장비 점검, 기상 정보 사전 확인, 무리한 조업 자제 등 기본 안전수칙 준수 등이다.

인천시는 여름철 본격적인 조업기를 맞아 어업인의 생명과 직결되는 안전수칙이 현장에 뿌리내릴 수 있도록 행정력을 집중한다는 계획이다.

송병훈 인천시 수산과장은 “해상에서 구명조끼 착용은 선택이 아닌 필수이자 생명줄”이라며 “어업인 모두가 안전수칙 준수를 생활화해 안전한 조업 환경이 조성되길 바란다”고 말했다.