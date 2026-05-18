조건 없이 먹거리 지원해주는 ‘그냥드림’···올해 하반기부터 경기도 전역서 시행

경기도가 생계가 어려운 도민에게 조건 없이 먹거리와 생필품을 지원하는 ‘그냥드림’ 사업을 올해 하반기 31개 시·군 전역으로 확대한다.

경기도는 올해 하반기 31개 시·군 48곳으로 그냥드림 사업을 확대해 복지서비스망을 구축할 계획이라고 18일 밝혔다. 그냥드림 사업은 현재 20개 시군에서 추진 중이다.

코로나19 여파로 무료급식소가 문을 닫으면서 굶주림 끝에 달걀을 훔쳐야 했던 이른바 ‘코로나 장발장’ 사건(2020년) 이후 경기도는 조건 없이 먹거리를 무상으로 제공하는 ‘경기 그냥 먹거리 그냥드림 코너’를 2020년 12월부터 2022년 12월까지 2년간 운영했다.

이후 이 사업은 코로나19 종식과 함께 중단됐다가 이재명 정부가 국가사업으로 채택하면서 다시 시작됐다. 경기도에서는 지난해 12월부터 올해 4월까지 7개 시군 13곳에서 시범사업이 진행됐으며 올해 정식사업이 되면서 현재는 20개 시군 26곳에서 추진하고 있다.

생계가 어려운 도민이라면 누구나 복잡한 신청 절차나 소득 증빙 없이 푸드뱅크·마켓 등에서 운영하는 그냥드림 코너를 방문해 신분증을 제시하면 즉석밥, 국, 반찬 등 1인당 2만 원 한도 내(5개 내외 품목)의 기본 먹거리를 즉시 지원받을 수 있다.

1차 방문 시에는 최소한의 개인정보 수집 후 조건 없이 물품을 제공하고, 2차 방문부터는 상담을 통해 긴급복지나 기초생활보장 등 공공부조와 민간 복지서비스를 촘촘하게 연계해 지원된다.

앞서 진행된 시범사업에서는 1만5205명의 도민이 이용했다. 2617명에게 상담을 진행해 413건의 복지서비스 연계가 이뤄졌다.

한경수 경기도 복지사업과장은 “식생활 취약계층에 먹거리 기본권을 보장하는 경기도의 그냥드림 사업이 전국화돼 매우 자랑스럽다”며 “31개 시군 전역에서 경기도형 맞춤 모델을 모범적으로 선도해 도내 복지 사각지대가 완전히 사라질 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.