LS일렉트릭, 7000만달러 ‘빅테크 데이터센터’ 전력기기 수주

핵심 배전 기기 ‘진공차단기’ 등 공급

​LS일렉트릭은 미국 현지 빅테크 기업의 대형 데이터센터에 적용될 약 7000만달러(1050억원) 규모의 배전 기기 공급 계약을 체결했다고 18일 밝혔다.

​이번 수주로 LS일렉트릭은 진공차단기(VCB) 등 데이터센터 필수 전력기기를 핵심 계통 망에 공급한다. ​VCB는 ​대규모 전력을 취급하는 하이퍼스케일 데이터센터에서 계통 보호의 최전선을 담당하는 핵심 보호 기기다. 전력망에 합선이나 과전류 등 이상 현상이 발생한 경우, 즉각적으로 회로를 차단해 고가의 주요 설비 파손이나 대형 화재를 방지하는 역할을 맡는다.

​LS일렉트릭은 글로벌 빅테크 기업과의 계약이란 점을 강조했다. 빅테크 기업은 데이터센터 인프라 구축 때 단가 경쟁력보다 기기의 ‘완벽한 신뢰성’을 최우선 입찰 조건으로 내세우고, 장기간에 걸친 무사고 운용 실적과 공인된 기술력을 보유하지 못하면 수주전 진입조차 불가능할 정도로 장벽이 높다고 설명했다. 이 때문에 빅테크 기업 수주는 세계 최고 수준의 품질과 안정성을 시장에서 공식적으로 입증 받았음을 의미한다고 LS일렉트릭은 설명했다.

​LS일렉트릭은 전력 인프라 호황기를 맞은 북미 시장을 적극적으로 공략해 현지 맞춤형 전력 솔루션을 강화하고, 공격적인 영업 활동을 통해 점유율을 더욱 확대해 나갈 방침이다.

​LS일렉트릭 관계자는 “이번 수주는 북미 시장에서 LS일렉트릭이 기술력은 물론 브랜드 파워까지 겸비한 메이저 플레이어로서 확고한 신뢰를 확보한 덕분” 이라며 “최근 연이은 대형 수주 성과를 바탕으로 가파르게 성장하는 북미 전력 인프라 시장에서 승기를 잡아 글로벌 리더의 위상을 더욱 공고히 하겠다”고 밝혔다.