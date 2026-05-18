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GS25·CU, 24시간 편의점 배달 경쟁 시작

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편의점 업계가 본격적인 24시간 배달 서비스 경쟁에 나선다.

GS25는 지난해 11월부터 2500여개 점포에서 새벽 3시까지 심야 배달 서비스를 운영하고 있는데, 이를 오전 6시까지 확대해 24시간 배달 체계를 갖추는 것이다.

GS25에 따르면 이 점포들의 심야 시간대 배달 매출은 서비스 시작 전보다 42.7% 증가했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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GS25·CU, 24시간 편의점 배달 경쟁 시작

입력 2026.05.18 10:47

수정 2026.05.18 10:50

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  • 정대연 기자

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GS25 제공

GS25 제공

편의점 업계가 본격적인 24시간 배달 서비스 경쟁에 나선다.

GS리테일이 운영하는 GS25는 쿠팡이츠를 통해 오는 19일부터 서울·경기와 6대 광역시 내 1000여개 점포에서 24시간 배달 서비스를 시작한다고 18일 밝혔다. GS25는 지난해 11월부터 2500여개 점포에서 새벽 3시까지 심야 배달 서비스를 운영하고 있는데, 이를 오전 6시까지 확대해 24시간 배달 체계를 갖추는 것이다.

GS25에 따르면 이 점포들의 심야 시간대(밤 10시~새벽 3시) 배달 매출은 서비스 시작 전보다 42.7% 증가했다. 전체 배달 매출에서 심야 배달이 차지하는 비중도 17.4%에서 21.7%로 늘었다. 심야 시간대 고객들이 구매한 상품은 스낵(9.7%), 아이스크림(8.3%), 면류(7.8%), 탄산음료(6.8%), 빵(5.7%) 등 간단한 식사와 간식이 많았다.

CU 제공

CU 제공

BGF리테일이 운영하는 CU도 같은 날부터 서울, 인천, 경기, 광주, 부산, 대전 등의 쿠팡이츠 입점 매장에서 24시간 배달 서비스를 시작한다. 이 지역 고객들은 쿠팡이츠 장보기·쇼핑 메뉴의 CU 전용 탭을 통해 도시락, 라면, 디저트, 음료, 생필품 등 8000여개 상품을 시간 제약 없이 주문할 수 있다.

CU에 따르면 심야 시간대(밤 10시~새벽 3시) 배달 매출 성장률은 2023년 138.0%, 2024년 167.5%, 지난해 86.6%, 올해 1~4월 120.0%를 기록했다. CU는 지난해 11월 서울 지역 1000개 점포에서 쿠팡이츠 서비스 운영을 시작했고, 현재는 전국 7500여개 점포로 확대했다.

GS25는 “고객에게는 더 높은 편의성을, 가맹점에는 추가 매출 기회를 제공할 것으로 기대한다”고 밝혔다. CU는 “심야 시간 고객 편의성을 높이는 동시에 가맹점의 추가 매출 확보 효과도 기대한다”고 밝혔다.

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