전남 봄철 산불 전국 도 단위 최저···전년 대비 30% 감소

전남지역 봄철 산불 발생 건수가 전국 도 단위 광역자치단체 중 가장 낮은 수준을 기록했다. 지난해보다 발생 건수도 30%가량 줄었다.

전남도는 “올해 봄철 산불조심기간인 1월20일부터 지난 15일까지 전남에서 발생한 산불은 모두 23건으로 집계됐다”고 18일 밝혔다. 같은 기간 전국 산불 발생 건수는 350건이었다. 전남은 전국 도 단위 광역자치단체 중 산불 발생 건수가 가장 낮았다. 지난해 같은 기간 32건과 비교하면 9건, 약 30% 줄었다.

올해 전남에서는 대형 산불로 번질 수 있는 화재가 잇따랐다. 지난 1월21일 광양시 옥곡면 산불은 산림 약 48㏊를 태우고 주민 601명이 대피한 뒤 이튿날 오전 큰 불길이 잡혔다. 1월22일 밤 곡성군 오산면에서는 주택 화재가 야산으로 번졌지만 임야 피해는 5㏊ 수준에서 멈췄다. 1월27일 고흥군 금산면 어전리 산불도 야간 진화 끝에 약 3시간 만에 꺼졌다.

도는 산불 예방을 위해 영농부산물 수거·파쇄 작업 1327㏊, 화목보일러 2872가구와 태양광시설 693곳 점검을 진행했다. 전남산애감시원 1040명은 불법소각 317건을 신고했고, 드론 47대는 산불 취약지역 247곳을 감시했다.

주말과 공휴일에는 특별기동단속을 벌여 산림 인접지 불법소각 등 86건을 적발하고 과태료 2960만원을 부과했다. 야간 산불에 대비해 감시·진화 인력 근무시간을 탄력 운영하고, 광양·곡성·고흥 산불 때는 도 지원관을 현장에 보내 초기 대응을 지원했다고 도는 설명했다.

김정섭 도 환경산림국장은 “전남도가 전국 광역자치도 중 산불 발생 최저 수준을 기록한 것은 시군과 관계기관, 도민이 함께 산불 예방에 적극 동참한 결과”라며 “앞으로도 산불 예방 감시체계와 초동 대응 역량을 더욱 강화해 도민의 생명과 재산 보호에 최선을 다하겠다”고 말했다.