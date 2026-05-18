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강원도 “신혼부부 주거자금 대출이자 지원”···900가구 16억 원 지원

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본문 요약

강원도는 결혼 초기 주거비 부담을 완화하기 위해 '신혼부부 주거자금 대출이자 지원사업'을 추진한다고 18일 밝혔다.

우선 강원도는 올해 18개 시·군 900가구에 16억 원을 지원할 계획이다.

지원 대상은 공고일 기준 강원도에 거주하는 무주택 신혼부부다.

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강원도 “신혼부부 주거자금 대출이자 지원”···900가구 16억 원 지원

입력 2026.05.18 10:52

  • 최승현 기자

  • 기사를 재생 중이에요

6월 1일~8월 31일까지 온라인 신청받아

강원도청 전경.

강원도청 전경.

강원도는 결혼 초기 주거비 부담을 완화하기 위해 ‘신혼부부 주거자금 대출이자 지원사업’을 추진한다고 18일 밝혔다.

이번 사업은 신혼부부의 정주 여건을 개선해 지역소멸에 대응하기 위한 주거복지 정책이다.

우선 강원도는 올해 18개 시·군 900가구에 16억 원을 지원할 계획이다.

지원 대상은 공고일 기준 강원도에 거주하는 무주택 신혼부부다.

혼인신고일로부터 7년 이내이면서 부부합산 연 소득이 8000만 원 이하인 가구가 지원을 받을 수 있다.

강원도는 소득 수준과 자녀 수 등 우선순위를 반영해 최종 지원 대상자를 선정할 예정이다.

선정된 대상자에게는 전·월세 주거자금 대출 잔액 1억 원 한도 내에서 연 3.0% 이자 상환액을 지원한다.

연 최대 300만 원씩 2년간 최대 600만 원까지 지원한다.

오는 6월 1일부터 8월 31일까지 강원 혜택이지 누리집(https://easy.gwd.go.kr)을 통해 신청하면 된다.

김순하 강원도 건축과장은 “신혼부부가 지역에서 미래를 설계하고 아이를 키울 수 있는 기반을 마련하는 것이 무엇보다 중요하다”라며 “신혼부부의 정착 여건을 조성하고 지역 활력 회복으로 이어질 수 있도록 지속해서 정책을 보완·추진해 나가겠다”라고 밝혔다.

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