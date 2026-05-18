경찰청, 5·18 순직 경찰관들 묘역 참배…‘민주화운동 진압’ 유공자 서훈 취소도 검토

경찰 지휘부가 제46주년 5·18 민주화운동 기념일을 맞아 순직 경찰관 묘역을 참배했다.

유재성 경찰청장 직무대행을 비롯한 경찰청 지휘부는 18일 오전 국립서울현충원을 찾아 고 안병하 치안감 등 순직 경찰관 6명의 묘역을 참배했다고 경찰청이 밝혔다.

5·18 민주화운동 당시 전남 경찰국장이던 고 안병하 치안감은 신군부 발포 명령을 거부하고, 시위 진압 경찰관에게 무기 사용 및 과잉 진압을 금지했다. 안 치안감은 이후 신군부 지시에 불복했다는 이유로 보안사령부에 연행돼 고초를 겪고 같은 해 6월 면직됐다. 후유증으로 투병하던 안 치안감은 1988년 순직했다. 그는 2006년 국가유공자로 인정됐고 2017년 ‘올해의 경찰 영웅’으로 선정됐다.

경찰청은 5·18 당시 목표경찰서장으로 계엄군의 강경 진압 지시를 거부한 고 이준규 경무관 묘역도 찾았다. 시민 피해를 최소화했다는 평을 받는 이 경무관은 고문 후유증과 지병으로 1985년 순직했으며, 2021년 국가유공자로 인정됐다. 이 밖에도 국립현충원에는 5·18 당시 순직한 전남 함평경찰서 소속 정충길 경사, 고 강정웅 경장, 고 이세홍 경장, 고 박기웅 경장도 함께 안장돼 있다.

경찰청은 이날 전남경찰청에서도 안 치안감 등 순직 경찰관 6명의 유가족과 안병하기념사업회 등 관련 단체들을 초청해 추도식을 진행한다고 밝혔다.

경찰청은 나아가 과거 민주화운동에 대한 위법한 공권력 행사와 관련해 정부 포상을 받은 대상자 조사를 거쳐 서훈 취소 등을 적극적으로 추진한다는 방침이다.

유 직무대행은 “불의에 항거한 선배 경찰관들의 숭고한 희생정신을 계승하겠다”며 “과거의 잘못된 역사를 바로잡고 14만 경찰관 모두가 헌법과 인권이라는 경찰 활동의 절대적 가치를 되새기며 국민의 생명과 안전을 지키는 본연의 임무에 충실하겠다”고 말했다.