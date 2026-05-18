서울 도심 멧돼지 출몰에···“개체수·이동경로 관리 강화”

서울시가 도심 멧돼지 출몰로 인한 시민 불안이 이어지자 포획 등을 통한 개체수·이동경로 관리를 강화한다고 18일 밝혔다.

서울시와 국립공원공단은 북한산국립공원 저지대와 주요 이동경로를 중심으로 포획틀과 이동 차단시설을 설치하고 있다. 현재까지 설치한 포획틀은 184개, 차단 울타리 규모는 총 18.8㎞에 달한다.

포획 등 관리 활동으로 북한산 일대 멧돼지 서식밀도는 2022년 ㎢당 2.1마리에서 2024년 1.6마리로 낮아졌다. 도심 출몰에 따른 소방 출동 건수도 2024년 589건에서 지난해 494건으로 16% 줄었다. 다만 지난달 마포구 아파트와 서대문구 이화여대 캠퍼스에 멧돼지가 나타나는 등 도심 출몰 사례는 끊이지 않고 있다.

올해는 국립생물자원관의 출몰 예측지도 등을 활용해 멧돼지 출현 빈도가 높은 지역에 포획틀을 추가로 배치할 계획이다. 멧돼지가 높은 경계심을 보이는 지역에 설치된 포획틀은 다른 곳으로 옮겨 효율성을 높인다. 멧돼지들이 주로 먹는 먹이를 분석한 뒤 신선한 먹이로 유인해 포획 성공률을 높일 계획이다.

서대문·노원·은평·강북의 주거지 인접 구간에는 현장 조사 결과를 바탕으로 야생동물 이동과 생태계에 영향을 주지 않는 지점에 차단시설 3㎞를 추가로 설치한다.

이 밖에도 멧돼지 출몰 주의 안내판을 더 쉽게 알아볼 수 있도록 개선한다. 학생·등산객·지역 주민을 대상으로 환경·생태교육 프로그램과 연계한 행동 요령 교육도 확대한다. 음식물쓰레기 방치와 무단 경작 등 멧돼지 출몰 요인을 줄이기 위해 산림 인접 주택가 주민, 음식점·상가 운영자 등을 대상으로 홍보 활동도 벌인다.

서울시와 국립공원공단은 “산행이나 도심에서 멧돼지와 마주칠 경우, 뛰거나 큰 소리를 내지 말고 침착하게 거리를 유지하며 나무·바위 등 시야가 차단되는 안전한 장소로 이동해야 한다”고 당부했다. 이어 “위급 상황 시에는 즉시 119로 신고하고, 차분하게 대응하는 것이 중요하다”고 말했다.