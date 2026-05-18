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본문 요약

앞으로 '서울시 개인 컵 이용 할인제' 참여 카페에서 텀블러를 이용하면 1잔당 최소 500원을 할인받는다.

서울시는 1회용 컵 사용을 줄이고 개인 컵 이용 문화를 확산하기 위해 '개인 컵 이용 할인제' 혜택을 강화한다고 18일 밝혔다.

참여 매장에서 텀블러 등 개인 컵을 사용해 음료를 구매하면 최소 100원의 매장 자체 할인에 서울시 지원금 400원을 더해 1잔당 500원 이상을 할인해준다.

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서울시 “카페에서 개인 컵 사용하면 500원 이상 깎아드려요”

입력 2026.05.18 11:15

  • 노도현 기자

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서울시 개인컵 할인제 참여카페 인증 스티커. 서울시 제공

서울시 개인컵 할인제 참여카페 인증 스티커. 서울시 제공

앞으로 ‘서울시 개인 컵 이용 할인제’ 참여 카페에서 텀블러를 이용하면 1잔당 최소 500원을 할인받는다.

서울시는 1회용 컵 사용을 줄이고 개인 컵 이용 문화를 확산하기 위해 ‘개인 컵 이용 할인제’ 혜택을 강화한다고 18일 밝혔다.

참여 매장에서 텀블러 등 개인 컵을 사용해 음료를 구매하면 최소 100원의 매장 자체 할인에 서울시 지원금 400원을 더해 1잔당 500원 이상을 할인해준다. 지난해에는 매장 자체 할인에 더해 서울시가 서울페이 포인트 300원을 추가로 적립해주는 방식이었다. 올해는 지원금을 높이고 서울페이 가맹 여부 기준을 없애 더 많은 매장과 시민이 참여할 수 있도록 했다.

참여 매장이 서울페이 가맹점일 경우 결제 방식에 따라 현장 즉시 할인 또는 서울페이 포인트 적립 혜택을 받을 수 있다. 참여 매장은 ‘스마트서울맵’(map.seoul.go.kr)에서 확인할 수 있다.

아울러 서울시는 참여 매장이 월 1회 ‘텀블러데이’를 자율적으로 운영할 수 있도록 지원한다. 텀블러데이에 개인 컵으로 음료를 구매하면 잔당 2500원 할인(매장당 최대 50잔)을 제공한다.

현재 시는 개인 컵 이용 할인제 참여 매장을 모집 중이다. 서울페이 비가맹점도 참여할 수 있다. 개인 컵 이용 시 최소 100원 이상의 자체 할인을 제공하고, 결제 단말기에 ‘개인 컵 할인’을 설정해 즉시 혜택을 반영할 수 있는 곳이어야 한다.

서울시는 2023년 시범사업을 시작으로 개인 컵 할인제 및 서울페이 포인트제를 운영해 왔다. 지난해까지 이 제도를 통한 개인 컵 이용 건수는 26만건을 기록했다.

권민 서울시 기후환경본부장은 “매일 사용하는 1회용 컵 하나를 줄이는 작은 실천이 자원순환과 탈플라스틱 문화 확산의 시작”이라며 “앞으로도 일상에서 쉽게 실천할 수 있도록 체감형 혜택과 참여 기반을 확대해 나가겠다”라고 말했다.

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