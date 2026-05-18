합치면 미국보다 큰 교역 규모···“한·아세안, 교역 확대·FTA 개선 공감”

여한구 본부장, 주한아세안대사단과 간담회

세계적으로 보호무역주의가 강화하고 중동전쟁으로 대외 불확실성이 확대되는 가운데 정부가 동남아시아국가연합(아세안)과 경제·통상 협력을 강화하는 방안을 논의했다.

여한구 산업통상부 통상교섭본부장은 18일 서울 중구 대한상공회의소 회관에서 주한아세안대사단과 간담회를 열었다. 이날 아세안 11개국(브루나이, 캄보디아, 인도네시아, 라오스, 말레이시아, 미얀마, 필리핀, 싱가포르, 태국, 동티모르, 베트남) 주한대사 모두가 참석했다.

지난해 대아세안 교역 규모는 2047억달러로, 전체 교역(1조3412억달러)의 15.3% 차지했다. 교역 규모 1위인 중국(2728억달러)에 이어 두 번째로 큰 규모다. 미국은 1963억달러였다.

이날 간담회에서는 한·아세안 교역 확대, 자유무역협정(FTA) 개선, 공급망 협력 등 실질 협력 방안을 논의했다. 양측은 우선 아세안이 한국의 경제·통상 핵심 파트너이자 빠르게 성장하는 역동적인 시장으로, 현재의 교역 수준을 넘어 보다 다양한 분야에서 상호 교역을 확대해 나갈 필요가 있다는 데 공감했다.

2007년 발효한 한·아세안 FTA 개선과 관련해 여 본부장은 최근 변화되는 글로벌 통상 환경을 FTA에 반영할 필요가 있다며 기존에 없었던 디지털 규정을 포함하는 등 입체적 구조로 향상해야 한다고 밝혔다. 여 본부장은 이어 내년 아세안 창립 60주년이자 한·아세안 FTA 발효 20주년, 한·아세안 정상회의 개시 30주년을 맞아 실질적인 성과를 도출할 수 있도록 노력하겠다고 밝혔다.

아울러 최근 중동전쟁에 따른 글로벌 공급망 위험에 대해서도 의견을 교환했다. 양측은 일방적 교역 관계가 아닌 상호 공급자이자 수요자로 연결된 긴밀한 파트너인 만큼 위기 상황에서 공급망 협력을 지속 강화해 나가기로 의견을 같이했다.

산업부 관계자는 “정부는 앞으로도 한국의 핵심 경제협력 파트너인 아세안과 교역 확대, 한·아세안 FTA 개선, 공급망 협력 등 실질 성과를 창출할 수 있도록 적극적으로 노력할 계획”이라고 밝혔다.