서울 서대문구는 동 단위 민관 협력 조직인 천연동 지역사회보장협의체가 중장년 취약계층을 위한 ‘모두를 위한 밥상, 희망찬(贊) 쿠폰 지원사업’을 시작했다고 18일 밝혔다.

이번 사업은 천연동 지역 40~60대 저소득 가구 중 식생활 위기에 놓인 40세대에 매달 만원 상당의 반찬 쿠폰 4장을 6개월간 지급하는 방식이다. 대상 주민은 천연동 전통시장 내 반찬가게에서 쿠폰을 이용해 원하는 반찬을 살 수 있다.

사업은 민간 기부금으로 운영된다. 다층적 위기에 처한 중장년층의 먹거리 부담을 덜고, 전통시장 반찬가게 이용을 늘려 지역경제에도 보탬이 되는 게 목표다.

천연동주민센터는 쿠폰 이용 현황을 살펴 미사용자나 이용 빈도가 저조한 주민에 대해서는 심리적 어려움, 건강 악화, 이동 불편 등 상황을 파악해 맞춤 복지 서비스를 연계한다.

김동석 천연동 지역사회보장협의체 위원장은 “이번 사업은 먹거리 지원에서 더 나아가 이웃의 일상을 살피고 지역 상권에도 생기를 더하는 복지 실천의 발걸음”이라고 말했다.