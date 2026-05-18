창간 80주년 경향신문

5·18 상징 ‘옛 전남도청’ 18일 개관…민주주의의 성지, 시민 품으로

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

5·18 민주화운동의 상징인 '옛 전남도청'이 정식으로 개관한다.

문체부는 앞으로 옛 전남도청이 대한민국 민주주의 역사를 배우는 핵심 공간으로 자리매김하도록 전시와 교육 프로그램을 지속해 운영할 계획이다.

최휘영 장관은 "옛 전남도청은 오늘날의 대한민국을 있게 한 민주주의의 성지"라며 "다시 시민의 품으로 돌아가는 이 공간이 우리 민주주의의 자부심을 확인하고 전 세계에 그 가치를 알리는 세계적인 명소가 되길 기대한다"고 말했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

5·18 상징 ‘옛 전남도청’ 18일 개관…민주주의의 성지, 시민 품으로

입력 2026.05.18 11:27

  • 노정연 기자

  • 기사를 재생 중이에요

5·18민중항쟁 기념일을 이틀 앞둔 16일 오월의 현장을 달리는 ‘RUN5·18 도청가는 길’ 참가자들이 광주 전남대학교를 출발해 옛 전남도청이 있는 금남로를 향해 달리고 있다. 강윤중 기자

5·18민중항쟁 기념일을 이틀 앞둔 16일 오월의 현장을 달리는 ‘RUN5·18 도청가는 길’ 참가자들이 광주 전남대학교를 출발해 옛 전남도청이 있는 금남로를 향해 달리고 있다. 강윤중 기자

5·18 민주화운동의 상징인 ‘옛 전남도청’이 정식으로 개관한다. 5·18 당시 최후 항쟁지로 역사적 의미를 지닌 ‘옛 전남도청’은 2023년 원형 복원 공사가 시작됐고, 최근 복원 작업을 마치고 다시 문을 열게 됐다.

문화체육관광부는 5·18 민주화운동 기념일을 맞이해 복원된 옛 전남도청이 18일 오후 2시 정식 개관한다고 밝혔다.

시민들은 이날 오후부터 도청 본관, 도경찰국 본관, 도경찰국 민원실, 도청 회의실, 상무관, 도청 별관 방문자센터 등 복원된 주요 공간들을 둘러볼 수 있다.

본관은 열흘간의 항쟁 서사를 중심으로 한 핵심 전시 공간으로 운영되고, 상무관은 희생자를 기리는 추모 공간으로 조성했다. 도경찰국과 도청회의실에서는 다양한 영상과 구술자료를 통해 시민 자치 역사를 더욱 깊게 들여다볼 수 있게 했다.

복원 과정에서 수집한 자료를 중심으로 특별기획전 ‘5·18 광주, 끝나지 않은 시간’도 선보인다. ‘기록, 기억, 기념’이라는 주제로 열리는 전시는 8월 17일까지 이어진다.

앞서 문체부 옛전남도청복원추진단은 지난 2월부터 40여 일간 옛 전남도청을 시범 운영을 하며 복원 공간의 완성도를 높였다.

문체부는 앞으로 옛 전남도청이 대한민국 민주주의 역사를 배우는 핵심 공간으로 자리매김하도록 전시와 교육 프로그램을 지속해 운영할 계획이다.

최휘영 장관은 “옛 전남도청은 오늘날의 대한민국을 있게 한 민주주의의 성지”라며 “다시 시민의 품으로 돌아가는 이 공간이 우리 민주주의의 자부심을 확인하고 전 세계에 그 가치를 알리는 세계적인 명소가 되길 기대한다”고 말했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글