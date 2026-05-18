5·18 상징 ‘옛 전남도청’ 18일 개관…민주주의의 성지, 시민 품으로

5·18 민주화운동의 상징인 ‘옛 전남도청’이 정식으로 개관한다. 5·18 당시 최후 항쟁지로 역사적 의미를 지닌 ‘옛 전남도청’은 2023년 원형 복원 공사가 시작됐고, 최근 복원 작업을 마치고 다시 문을 열게 됐다.

문화체육관광부는 5·18 민주화운동 기념일을 맞이해 복원된 옛 전남도청이 18일 오후 2시 정식 개관한다고 밝혔다.

시민들은 이날 오후부터 도청 본관, 도경찰국 본관, 도경찰국 민원실, 도청 회의실, 상무관, 도청 별관 방문자센터 등 복원된 주요 공간들을 둘러볼 수 있다.

본관은 열흘간의 항쟁 서사를 중심으로 한 핵심 전시 공간으로 운영되고, 상무관은 희생자를 기리는 추모 공간으로 조성했다. 도경찰국과 도청회의실에서는 다양한 영상과 구술자료를 통해 시민 자치 역사를 더욱 깊게 들여다볼 수 있게 했다.

복원 과정에서 수집한 자료를 중심으로 특별기획전 ‘5·18 광주, 끝나지 않은 시간’도 선보인다. ‘기록, 기억, 기념’이라는 주제로 열리는 전시는 8월 17일까지 이어진다.

앞서 문체부 옛전남도청복원추진단은 지난 2월부터 40여 일간 옛 전남도청을 시범 운영을 하며 복원 공간의 완성도를 높였다.

문체부는 앞으로 옛 전남도청이 대한민국 민주주의 역사를 배우는 핵심 공간으로 자리매김하도록 전시와 교육 프로그램을 지속해 운영할 계획이다.

최휘영 장관은 “옛 전남도청은 오늘날의 대한민국을 있게 한 민주주의의 성지”라며 “다시 시민의 품으로 돌아가는 이 공간이 우리 민주주의의 자부심을 확인하고 전 세계에 그 가치를 알리는 세계적인 명소가 되길 기대한다”고 말했다.