[속보]이 대통령 “5·18 유공자 직권등록 가능하게…5월 정신 헌법전문 수록에 최선”

이재명 대통령은 18일 “단 한 분의 희생도 놓치지 않도록 5·18 민주유공자 직권등록 제도를 마련하겠다”며 “이제 정부가 국가폭력 희생자 한 분 한 분의 가족이 될 것”이라고 밝혔다.

이 대통령은 이날 광주 5·18민주광장에서 열린 제46주년 5·18 기념식에서 유공자로 인정받지 못한 희생자와 관련해 “등록신청을 대신할 직계가족이 없다는 이유로 아직도 5·18 민주유공자로 온전히 인정받지 못하고 있다”면서 이같이 밝혔다.

이 대통령과 김혜경 여사는 이날 기념식에 앞서 광주 국립 5·18민주묘지에 들러 소년공 출신으로 1980년 5월 계엄군의 총탄에 쓰러진 고 양창근 열사의 묘지 등을 찾아 헌화했다.

이 대통령은 이날 기념사를 통해 “5·18 정신이 반드시 헌법 전문에 수록될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

이 대통령은 “국민 주권을 증명한 원동력이자 대한민국 현대사의 자부심인 5월 정신이 우리 사회에 더 단단히 뿌리내릴 수 있도록, 5·18 민주화운동의 민주 이념을 대한민국 헌법 위에 당당하게 새겨야 할 것”이라고 말했다.

이 대통령은 “정치적 이해관계를 초월한 모든 정치권의 지속적인 국민과의 약속이었던 만큼, 여야의 초당적 협력과 결단을 간곡히 요청드린다”며 “광주시민과 전남도민을 넘어 대한국민 여러분의 변함없는 지지와 성원도 당부드린다”고 말했다.

이날 5·18 기념식은 2019년 복원사업이 시작된 이후 이날 정식 개관한 5·18민주광장에서 거행됐다. 옛 전남도청 앞에 위치한 5·18민주광장은 1980년 5월 당시 광장 내 분수대를 연단 삼아 여러 집회가 열렸던 역사적 장소다.