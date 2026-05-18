일하기 좋은 대기업 1위는 SK하이닉스···삼성전자는?

SK하이닉스가 재직자들이 꼽은 ‘일하기 좋은 대기업’ 1위에 올랐다.

웍스피어가 운영하는 기업정보 플랫폼 ‘잡플래닛’은 지난해 4월부터 지난달까지 최근 1년간 등록된 국내 대기업 전·현직자 리뷰를 토대로 ‘일하기 좋은 대기업’을 선정해 18일 발표했다. 워라밸, 승진 기회, 급여·복지, 사내문화, CEO 지지율 등 5개 항목마다 5점씩 부여한 뒤 이를 25점 만점으로 단순 합산했다.

그 결과 SK하이닉스가 20.92점으로 1위를 차지했다. SK하이닉스는 워라밸(3.97)을 제외한 급여·복지(4.7), 사내문화(4.18), CEO 지지율(4.05), 승진 기회(4.02) 등 나머지 4개 항목에서 1위였다. “연봉과 성과급 만족도가 높다” “복지 포인트와 제휴 혜택이 다양하다”는 리뷰가 많았다. 잡플래닛은 SK하이닉스의 CEO 지지율이 2024년 3.95점에서 지난해 4.05점으로 상승한 것을 두고 “2025년 성과급 구조를 둘러싼 노사 합의가 이뤄지면서 보상 체계와 의사소통 방식에 대한 신뢰도가 높아진 것으로 보인다”고 분석했다.

2위는 총점 20.3점을 받은 GS칼텍스였다. GS칼텍스는 워라밸(4.73)에서 다른 회사들보다 압도적으로 높은 평가를 받았고, 승진 기회(3.64)와 급여·복지(4.64)에서 2위, 사내문화(3.64)와 CEO 지지율(3.65)에서 3위였다. “근무 강도가 비교적 낮다” “근무 여건과 분위기가 예전보다 더 유연해졌다”는 평가가 많았다.

3위는 총점 19.5점을 받은 현대자동차였다. 현대차는 워라밸(4.21), 사내문화(3.72), CEO 지지율(3.8)이 2위였고, 승진 기회(3.43)와 급여·복지(4.34)는 3위였다. “근무 강도 대비 페이가 높다” “근무시간을 비교적 철저히 지킨다”는 리뷰가 많았다.

포스코홀딩스(4위·17.23), NH농협은행(5위·16.95), 삼성전자(6위·16.18), KT(7위·14.82), 롯데케미칼(8위·14.79), LG전자(9위·14.7), 한화(10위·12.94)가 뒤를 이었다. SK하이닉스와 함께 반도체 업계 대호황을 맞은 삼성전자 평가를 세부적으로 보면 승진 기회(3.4)와 사내문화(3.35)가 4위, 급여·복지(3.85)와 CEO 지지율(2.25)이 6위, 워라밸(3.33)이 7위였다.