서류 떼고 열흘 대기 끝···우리 아이 병원 기록, 클릭 한 번으로 집에서 바로 본다

부모가 만 14세 미만 자녀의 병원 진료 및 처방 내역을 확인하기 위해 직접 서류를 떼서 기관을 방문해야 했던 불편함이 사라진다. 집에서 온라인으로 서류를 등록하면 즉시 자녀 의료 기록을 열람할 수 있게 됐다.

건강보험심사평가원은 18일 ‘내 진료정보 열람’ 서비스를 개편해 만 14세 미만 자녀의 진료정보 온라인 조회 서비스를 시작한다고 밝혔다. ‘내 진료정보 열람’은 조회일 기준 최대 5년간 진료 및 처방조제 이력을 확인해 자기 주도적으로 건강을 관리할 수 있도록 돕는 서비스다.

그동안 성인은 심평원 누리집이나 모바일 앱을 통해 본인 진료정보를 상시 확인할 수 있었다. 하지만 만 14세 미만 자녀의 진료정보는 보호자가 가족관계증명서 등 구비서류를 직접 제출하는 서면 신청 방식으로만 열람할 수 있어 불편이 컸다. 이 때문에 신청부터 실제 조회까지 길게는 10일까지 소요되기도 했다.

이번 서비스 개편을 통해 보호자는 심평원 누리집에서 본인인증을 한 뒤, 구비서류를 온라인으로 등록만 하면 담당자 승인을 거쳐 자녀 진료정보를 즉시 확인할 수 있다. 서류 보완이 필요한 경우에도 반려 사유를 즉각 확인해 재승인을 받을 수 있도록 절차가 간소화됐다.

심평원은 비대면 온라인 서비스 개시에 이어, 연내 행정안전부 ‘공공 마이데이터’와 연계해 제출 서류를 더욱 간소화한다는 방침이다. 연계가 완료되면 별도 서류를 제출하지 않아도 시스템상에서 자녀 관계가 확인돼 서비스 이용 편의성이 크게 높아질 것으로 전망된다.

홍승권 심평원장은 “이번 서비스 개선은 자녀의 건강관리를 위해 진료정보를 보다 쉽고 편리하게 확인하고자 하는 국민 목소리를 적극 반영한 결과”라며 “앞으로도 공공 마이데이터 연계 등 서비스 개선을 지속 추진해 국민이 체감할 수 있는 맞춤형 의료정보 서비스를 제공하는 데 앞장서겠다”고 말했다.