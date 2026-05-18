지난해 ‘광주서 문전박대’ 안창호, 올해 5·18 기념식 불참 “완전한 진상규명 나서달라” 성명

안창호 국가인권위원장이 18일 5·18 광주민주화운동 46주년을 맞아 “정부와 관계기관은 완전한 진상규명과 실질적 배상 및 명예회복에 더욱 적극적으로 나서주기를 당부한다”고 밝혔다.

안 위원장은 이날 발표한 성명에서 “5·18 민주화운동에 대한 완전한 진상규명과 피해자에 대한 실질적 배상 및 명예회복은 여전히 미완의 과제”라며 이같이 밝혔다.

안 위원장은 광주민주화운동을 두고 “군사 독재 권력에 맞서 헌법적 자유와 기본권을 수호하고자 한 시민적 저항이었다”며 “대한민국 헌정 질서와 인권 보장의 역사에서 중요한 분기점”이라고 밝혔다.

안 위원장은 “이 과정에서 희생된 모든 분께 경의를 표한다”며 “국가폭력으로 피해를 입은 피해자와 유가족들께 깊은 위로의 마음을 전한다”고 밝혔다. 그는 “5·18 민주화운동의 역사가 미래세대에 온전하고 올바르게 계승될 수 있도록 기억의 보존과 교육에 국가적 노력이 지속되기를 희망한다”고 했다.

안 위원장은 또 “차별과 혐오, 구조적 불평등과 소외는 오늘날에도 여전히 해소되지 않은 인권 과제”라며 “5·18 민주화운동의 정신은 이러한 현실 앞에서 사회적 약자의 권리를 외면하지 않고 포용과 연대로 나아가라는 시대적 소명을 우리에게 부여하고 있다”고 밝혔다.

안 위원장은 이날 광주 5·18 민주광장에서 열린 46주년 기념식에 불참했다. 안 위원장은 지난해 5월 기념식에 참석하기 위해 광주 북구 국립 5·18 민주묘지를 찾았으나 광주 시민들의 반발로 발길을 돌렸다. 5·18 단체들은 안 위원장이 윤석열 전 대통령의 불법계엄 사태에 동조했다며 그의 참석을 반대했다.