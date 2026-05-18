창간 80주년 경향신문

강남권 경찰서 수사과장 전면 물갈이···서울청장 “강력 인적 쇄신, 경각심 제고 차원”

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

경찰이 최근 유명 인플루언서의 사기 사건을 무마했다는 의혹 등을 받는 서울 강남경찰서를 비롯한 강남권 경찰서들의 과장급 수사·형사 라인을 대대적으로 교체했다.

금품을 받고 유명 인플루언서의 사기 사건 관련 각종 편의를 제공한 혐의를 받는 경찰관에 대한 구속영장 청구가 기각됐다.

이 경찰관에게 사건 무마를 청탁한 인플루언서의 남편은 구속됐다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

강남권 경찰서 수사과장 전면 물갈이···서울청장 “강력 인적 쇄신, 경각심 제고 차원”

입력 2026.05.18 13:24

수정 2026.05.18 14:36

펼치기/접기
  • 박채연 기자

  • 기사를 재생 중이에요

근무 1년 이상 대상···2년 이상 형사과장도 교체

최근 인플루언서 수사 무마 의혹 등 영향 미친 듯

박정보 서울경찰청장이 지난 3월18일 서울 종로구 광화문광장 인근을 찾아 방탄소년단(BTS) 컴백 무대 현장을 점검하고 있다. 이준헌 기자

박정보 서울경찰청장이 지난 3월18일 서울 종로구 광화문광장 인근을 찾아 방탄소년단(BTS) 컴백 무대 현장을 점검하고 있다. 이준헌 기자

경찰이 최근 유명 인플루언서의 사기 사건을 무마했다는 의혹 등을 받는 서울 강남경찰서를 비롯한 강남권 경찰서들의 과장급 수사·형사 라인을 대대적으로 교체했다.

박정보 서울경찰청장은 18일 서울 종로구 서울경찰청사에서 열린 정례 기자간담회에서 “경각심 제고 및 분위기 쇄신 차원에서 방배·서초·강남·수서·송파서 등 강남권에서 근무한 지 1년 이상 된 수사과장을 전면 교체했다”며 “형사과장도 2년 이상된 사람들을 교체했다”고 밝혔다.

박 청장은 강남서의 경우 경감 이상의 3년 이상 근무자들을 비강남권 경찰서로 전출했다고 말했다. 그는 “잘못이 있어서가 아니라 우려되는 부분이 있어서 비강남권으로 전출했다”고 설명했다.

최근 강남서 소속이던 A 경감이 필라테스 학원 가맹점주 사기 사건과 관련해 유명 인플루언서 양정원씨의 남편 이모씨로부터 청탁을 받은 의혹이 불거져 검찰 수사가 진행되고 있다.

최근 강남서 소속의 한 지구대 한 직원이 관내 유흥업소를 찾아 접대를 요구했다는 의혹이 불거지기도 했다. 이에 대해 박 청장은 “해당 지구대가 처리했던 사건들을 다 들여다보고 있는데 아직까진 큰 문제가 없는 것으로 확인된다”고 말했다.

광주 여고생 살인 사건 이후 경찰은 여유 있는 기동대 인력을 활용해 순찰 활동을 강화하고 있다. 박 청장은 “이상동기 범죄를 예방하고 대응한다는 게 쉽지 않다”며 “순찰을 적극 강화하고 기초 질서와 관련된 단속도 집중적으로 할 예정”이라고 밝혔다.

서울경찰청은 집회·시위 관리에 투입되는 기동대 인력을 3분의 1로 줄이며 여유가 생긴 경력 300~400명을 민생 치안 순찰에 투입하고 있다. 지난 5일 광주에서 장윤기가 길 가던 여고생을 ‘분풀이’ 상대로 삼아 살해한 이후 경찰은 이상동기 범죄 대응을 강화하고 있다.

‘수사무마 의혹’ 인플루언서 남편 구속···편의제공 현직 경찰관은 기각

금품을 받고 유명 인플루언서의 사기 사건 관련 각종 편의를 제공한 혐의를 받는 경찰관에 대한 구속영장 청구가 기각됐다. 이 경찰관에게 사건 무마를 청탁한 인플루언서의 남편은 구속됐다. 서울남부지법 황중연 영장전담 부장판사는 22일 뇌물공여 및 자본시장법 위반 혐의를 받는 유명 인플루언서 A씨의 남편인 사업가 이모씨에 대해 구속 전 피의자 심문(영장실질...

https://www.khan.co.kr/article/202604222037001

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글