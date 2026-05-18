강남권 경찰서 수사과장 전면 물갈이···서울청장 “강력 인적 쇄신, 경각심 제고 차원”

근무 1년 이상 대상···2년 이상 형사과장도 교체 최근 인플루언서 수사 무마 의혹 등 영향 미친 듯

경찰이 최근 유명 인플루언서의 사기 사건을 무마했다는 의혹 등을 받는 서울 강남경찰서를 비롯한 강남권 경찰서들의 과장급 수사·형사 라인을 대대적으로 교체했다.

박정보 서울경찰청장은 18일 서울 종로구 서울경찰청사에서 열린 정례 기자간담회에서 “경각심 제고 및 분위기 쇄신 차원에서 방배·서초·강남·수서·송파서 등 강남권에서 근무한 지 1년 이상 된 수사과장을 전면 교체했다”며 “형사과장도 2년 이상된 사람들을 교체했다”고 밝혔다.

박 청장은 강남서의 경우 경감 이상의 3년 이상 근무자들을 비강남권 경찰서로 전출했다고 말했다. 그는 “잘못이 있어서가 아니라 우려되는 부분이 있어서 비강남권으로 전출했다”고 설명했다.

최근 강남서 소속이던 A 경감이 필라테스 학원 가맹점주 사기 사건과 관련해 유명 인플루언서 양정원씨의 남편 이모씨로부터 청탁을 받은 의혹이 불거져 검찰 수사가 진행되고 있다.

최근 강남서 소속의 한 지구대 한 직원이 관내 유흥업소를 찾아 접대를 요구했다는 의혹이 불거지기도 했다. 이에 대해 박 청장은 “해당 지구대가 처리했던 사건들을 다 들여다보고 있는데 아직까진 큰 문제가 없는 것으로 확인된다”고 말했다.

광주 여고생 살인 사건 이후 경찰은 여유 있는 기동대 인력을 활용해 순찰 활동을 강화하고 있다. 박 청장은 “이상동기 범죄를 예방하고 대응한다는 게 쉽지 않다”며 “순찰을 적극 강화하고 기초 질서와 관련된 단속도 집중적으로 할 예정”이라고 밝혔다.

서울경찰청은 집회·시위 관리에 투입되는 기동대 인력을 3분의 1로 줄이며 여유가 생긴 경력 300~400명을 민생 치안 순찰에 투입하고 있다. 지난 5일 광주에서 장윤기가 길 가던 여고생을 ‘분풀이’ 상대로 삼아 살해한 이후 경찰은 이상동기 범죄 대응을 강화하고 있다.