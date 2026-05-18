서초구가 서울 최초로 도입한 ‘영유아 안심통학버스’ 서비스 이용자가 운영 10개월 만에 2배로 늘어났다고 18일 밝혔다.

영유아 안심통학버스는 어린이집·유치원 통학 차량의 실시간 위치와 아이의 승·하차 여부를 보호자에게 애플리케이션(앱)으로 안내하는 서비스다.

초정밀 측위(Real Time Kinematic) 기술을 바탕으로 GPS보다 오차 범위를 크게 줄인 게 특징이다. 학부모는 키즈노트 앱을 열면 실시간으로 내 아이의 위치 정보를 확인할 수 있다.

도입 초기 318명이던 이용자는 운영 약 10개월 만인 현재 632명까지 늘었다.

서비스 시작 당시 지역 내 어린이집 1곳(차량 1대)과 유치원 7곳(차량 13대)이 참여했는데, 올해 유치원 1곳(차량 1대)이 더 참여하면서 RTK 적용 차량은 15대로 늘었다. 구는 앞으로도 참여 기관을 점진적으로 확대해 더 많은 기관과 학부모가 서비스를 이용할 수 있도록 한다는 계획이다.

한편 구는 지난해 7월부터 지역 내 어르신 이동을 지원하는 ‘효도버스’와 문화버스, AI특구버스 총 16대에도 RTK 기술을 도입해 실시간 위치 정보를 제공하고 있다.

구 관계자는 “영유아 안심통학버스 서비스가 학부모들의 실질적인 불안 해소와 안전한 통학 환경 조성에 도움이 되고 있다”며 “앞으로도 스마트 기술을 활용한 생활 밀착형 안전 서비스를 지속 확대해 나가겠다”고 말했다.