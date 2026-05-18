아시아물리올림피아드 부산서 개최…27개국서 350여명 참여

한국 대표 16명 출전…지난해 금·은메달 각 4개

아시아와 오세아니아 지역 청소년들이 물리학 실력을 겨루는 ‘아시아물리올림피아드’의 올해 대회가 부산에서 개막했다.

과학기술정보통신부와 한국과학창의재단은 제26회 아시아물리올림피아드가 18일 열린 개회식을 시작으로 오는 25일까지 국립부경대와 벡스코에서 진행된다고 이날 밝혔다.

아시아물리올림피아드는 아시아·오세아니아 지역에 사는 20세 미만 학생들이 물리학 분야의 이론과 실험 지식을 겨루는 국제대회다.

2000년 인도네시아에서 제1회 대회가 열렸으며, 역내 국가들을 순회하며 매년 개최된다. 한국은 2023년부터 출전했으며, 지난해 금메달과 은메달을 각각 4개 따내는 등 매년 우수한 성적을 거두고 있다.

이번 부산 대회에는 27개국에서 고등학생 210여명 등 총 350여명이 참가했다. 한국 대표로는 총 16명이 출전한다.

윤진희 한국물리학회장은 개회식 환영사를 통해 “이번 대회는 아시아 각국 영재들의 물리학적 지식을 뽐내는 자리이기도 하지만, 경쟁을 넘어 친교를 쌓고 미래 국제협력의 동반자를 사귀는 축제의 장이 될 것”이라고 밝혔다.