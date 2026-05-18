인천공항에 세계 최초 자율주행 셀프체크인 로봇 운영

인천공항에 세계 공항 최초로 자율주행 셀프체크인 로봇이 도입됐다.

인천국제공항공사는 자율주행 셀프체크인과 안내·순찰 로복, 도슨트 로봇 등 자율주행 로봇 3종 31대를 도입했다고 18일 밝혔다.

자율주행 셀프체크인 로봇은 로봇이 먼저 여객에게 다가가 기존 키오스크와 동일한 셀프 체크인 서비스를 제공한다. 그동안 셀프체크인은 여객이 직접 정해진 위치의 키오스크를 찾아가야만 이용할 수 있었다.

셀프체크인 로봇은 혼잡한 체크인카운터로 자율주행으로 이동하면서 여객의 체크인을 돕는다. 셀프체크인 로봇은 모두 10대를 도입, 제1·2 여객터미널에 5대씩 배치됐다. 제2여객터미널에서는 셀프체크인 로봇으로 대한항공과 아시아나항공, 진에어를 체크인을 할 수 있다. 셀프체크인 로봇은 한 대당 1억3600만원이다.

안내·순찰 로봇은 기존 안내 로봇에 생성형 인공지능(AI) 기술이 새롭게 탑재돼 여객과 자연스러운 음성 대화가 가능하다. 한·영·중·일 등 4개 국어로 공항시설과 항공편, 혼잡상황 등을 안내한다.

특히 안내·순찰 로봇은 평소에는 안내 도우미로 운영되다 긴급 상황 발생 시에는 순찰 기능으로 전환돼 즉시 현장으로 출동해 상황을 관제실에 실시간 중계한다. 안내·순찰 로봇은 19대를 도입, 제1·2여객터미널에 각각 9대씩 배치했다.

도슨트 로봇은 전시 작품과 공항 시설을 안내하는 문화 가이드 역할을 한다. 전시된 작품을 선택하면 이미지와 음성을 통해 상세한 설명을 하고, 다국어 안내를 통해 전 세계 여행객들에게 한국 문화의 아름다움을 알릴 예정이다. 도슨트 로봇은 2대를 도입, 제2계류장관제탑과 제1여객터미널 교통센터에 배치했다.

안내·순찰 로봇과 도슨트 로봇은 한 대당 9500만원이다.

김범호 인천국제공항공사 사장직무대행은 “인천공항에 도입한 세계 최초 셀프체크인 로봇을 통해 ‘공항이 여객에게 다가가는 능동형 서비스’라는 새로운 패러다임을 제시하게 됐다”고 말했다.