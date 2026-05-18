레이·캐스퍼 길 비켜라!···‘더 2027 모닝’이 나가신다

국내 대표 경차 출시…가격 1421만원부터 LED 맵램프 기본 적용해 야간 시인성 개선 무릎 에어백 기본화…안전성 대폭 강화

국내 대표 경차 모닝의 새 모델이 나왔다. 기아는 18일 ‘더 2027 모닝’을 출시하고 본격 판매에 돌입했다고 밝혔다.

이번에 새로 선보인 모닝은 소비자들이 선호하는 안전 사양과 편의 기능을 대거 기본으로 적용해 전반적인 상품 가치를 높인 점이 핵심으로 꼽힌다.

가장 눈에 띄는 변화는 실내 조명 개선과 안전성 강화다. 기아는 일반 승용 모델뿐만 아니라 밴 모델을 포함한 전 트림에 LED 맵 램프를 기본 장착했다. 이를 통해 실내 천장 전방부와 룸미러 상단의 밝기를 확보해 야간 주행 시 실내 시인성을 크게 개선했다.

경차 고객들의 주된 관심사인 안전 사양도 보강했다. 1.0 가솔린 승용 모델의 경우 트렌디를 포함한 모든 트림에 운전석 무릎 에어백을 기본 사양으로 포함했다. 충돌 사고가 발생하면 운전자의 하체 부상을 최소화할 수 있도록 배려해 경차의 안전성에 대한 우려를 덜어냈다.

상위 트림의 인포테인먼트 시스템과 디자인 요소도 강화했다. 기아는 시그니처 트림부터 신규 사양인 10.25인치 디지털 클러스터를 기본 적용했다. 이와 함께 실내 시트와 주요 부위에 밝은 연두색 포인트를 넣은 신규 내장 색상 ‘아이스 그린’을 새롭게 추가해 젊은 감각의 실내 분위기를 완성했다.

최근 국내 경차 시장은 기아 레이와 현대자동차 캐스퍼 등이 가세해 경쟁이 치열해진 상태다. 기아는 이번 연식변경을 통해 모닝 특유의 기동성과 경제성에 준중형급 차량 못지않은 첨단 편의 사양을 보태 시장 주도권을 지켜간다는 전략을 세웠다.

소비자들의 관심이 쏠리는 판매 가격은 1.0 가솔린 승용 모델 기준으로 트렌디 1421만원, 프레스티지 1601만원, 시그니처 1816만원, GT 라인 1911만원으로 각각 확정됐다. 적재 공간을 넓힌 1.0 가솔린 밴 모델은 트렌디 1386만원, 프레스티지 1451만원에 판매된다.

기아 관계자는 “더 2027 모닝은 고객들의 목소리를 적극적으로 반영해 선호 사양을 중심으로 상품성을 다듬은 모델”이라며 “경차 본연의 탁월한 경제성을 지키는 동시에 한결 경쟁력 있는 가치를 제공해 도심형 모빌리티의 기준을 이어갈 것”이라고 말했다.