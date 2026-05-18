경남도, 함정 MRO 방산혁신클러스터 선정···세계 시장 공략

경남도는 방위사업청 주관 ‘2026년 방산혁신클러스터 함정 MRO(유지·보수·정비)’ 공모사업에 최종 선정됐다고 18일 밝혔다.

경남도는 함정 MRO 종합지원센터를 구축해 함정 MRO 방산혁신클러스터 사업단을 운영하고, 8개의 기술개발과 20건의 보안인증 컨설팅을 지원할 계획이다. 또 도내 62개 기업의 수출과 판로개척을 지원한다.

이 사업에는 올해부터 2030년까지 5년간 490억원(국비 245억, 지방비 245억)이 투입된다.

경남도는 경남·부산·울산·전남 4개 광역지자체 컨소시엄의 대표 지자체 역할을 맡게 된다. 경남에서는 창원을 비롯해 거제·통영·고성이 공동 협력체로 구성돼 함정 MRO 클러스터 조성, 함정 MRO 분야 기술 개발, 함정 MRO 보안·방산 수출 지원 등 과제를 수행한다.

특히 지난 3월 선정된 산업통상부 주관 함정 MRO 사업(495억 원)과 연계해 총 985억 원 규모의 재원을 바탕으로, 함정 건조부터 유지보수까지 책임지는 ‘전주기 지원 생태계’를 완성할 계획이다.

도는 2030년까지 88조 원 규모의 글로벌 함정 MRO 시장 선점과 함정 신조를 목표로 설정하고, 함정 MRO 인프라 또 전략적 파트너 확보, 함정 MRO 초격차 기술 확보, 함정 MRO 기업역량 강화 등 3대 추진 전략을 제시했다.

창원은 국내 대표 방산 집적지로, 현대로템, 한화에어로스페이스 등 주요 방산기업과 우수 제조기반을 보유하고 있다. 또 케이조선을 비롯한 조선소와 다수의 조선기자재 업체도 분포해 있다.

이미화 경남도 산업국장은 “글로벌 MRO 시장에서 경남의 기술력이 세계의 표준이 되는 ‘K-해양방산 글로벌 성공모델’을 반드시 만들겠다”고 말했다.