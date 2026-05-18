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경남 ‘인력 부족 대안’ 청년농업인 스마트농업 확산

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경남도는 농촌 인력 부족 문제를 해결하기 위해 청년농업인들이 스마트농업을 대안 중 하나로 선택하고 있다고 18일 밝혔다.

경남도는 스마트농업 확산을 위한 재정 투자와 외연 확장 성과도 내고 있다.

경남도는 2025년 청년 소규모 스마트팜 조성 등 4개 분야에 총 301억 8890만 원을 투입했다.

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경남 ‘인력 부족 대안’ 청년농업인 스마트농업 확산

입력 2026.05.18 13:45

  • 김정훈 기자

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스마트팜 청년 실습 현장. 경남도 제공

스마트팜 청년 실습 현장. 경남도 제공

경남도는 농촌 인력 부족 문제를 해결하기 위해 청년농업인들이 스마트농업을 대안 중 하나로 선택하고 있다고 18일 밝혔다.

경남도에 따르면 밀양시 초동면 대곡리 일원에 10㏊ 규모의 ‘청년농업인 분양 스마트농업단지’를 조성하는 사업에 당초 사업 규모의 3배가 넘는 33명(33㏊)이 신청했다.

도는 우선순위 대상자 12명(10.4㏊)을 선정해 지난 4월 매칭을 마쳤으며, 현재 7명(5㏊)과 계약을 완료했다.

특히 선정된 청년농업인의 83%가 부산·울산·대구·경기 등 타 시·도 출신으로 나타나 외부 청년의 경남 농촌 정착이 두드러졌다고 도는 설명했다. 도는 오는 6월까지 계약과 임대 절차를 마무리하고 하반기 추가 사업 추진을 검토할 계획이다.

총 사업비 89억 원을 투입하는 이 사업은 한국농어촌공사가 농지를 매입해 청년농에게 장기 임대하고, 원리금 상환 후 매도와 연계하는 방식이다.

경남도는 스마트농업 확산을 위한 재정 투자와 외연 확장 성과도 내고 있다. 경남도는 2025년 청년 소규모 스마트팜 조성 등 4개 분야에 총 301억 8890만 원을 투입했다.

그 결과 도내 스마트팜 조성 면적은 2024년 288.2㏊에서 2025년 370.5㏊로 28.6% 증가했고, 스마트팜 농가 수도 545호에서 634호로 늘었다.

스마트팜 도입을 생산량이 는 것으로 나타났다. 경남도가 시설온실 10a기준 청년 소규모 스마트팜 도입 효과를 분석한 결과, 생산량은 43.5%, 소득액은 39.6% 증가했다. 반면 노동력은 36.3%, 경영비는 21.2% 절감한 것으로 나타났다.

경남도 관계자는 “청년농업인 대상 스마트농업단지 조성, 스마트팜 보급 확대, 전국 최대 규모의 스마트 수출전문단지 지정을 통해 미래 농업 체계로의 전환을 본격화하고 있다”고 말했다.

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