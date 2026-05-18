“1차 땐 없던 대기줄도 생겨”···대상자 10배 넘게 늘어난 ‘2차 고유가 지원금’ 지급 현장 가보니

“가족이 식당에서 외식하기에 충분한 것 같다.”

‘고유가 피해지원금’ 2차 지급이 시작된 18일 세종시 종촌동 행정복지센터는 오전부터 지원금을 신청하려는 시민들로 북적였다. 비교적 한산했던 3주 전 1차 지급 때와 달리 대기줄이 만들어지며 혼잡스러운 분위기가 이어졌다. 센터 내 마련된 상담 창구 4개 모두 신청자들이 앉아 상담을 하고 있었다. 복지센터 측은 일반 민원 창구에 있던 의자 10여개를 상담 창구 앞으로 가져와 배치했지만, 밀려드는 신청자로 빈자리를 찾기 어려웠다.

복지센터 관계자는 “1차 때는 오전에 2~3명 정도 신청하는데 그쳤는데, 2차 지급 첫 날인 오늘은 아침에 대기줄이 만들어지면서 다소 혼잡스러웠다”고 말했다.

2차 고유가 지원금 지급 대상자는 소득 하위 70%(약 3600만명)로, 1차(약 323만명) 때보다 10배 넘게 늘었다. 지역에 따라 수도권 거주자는 10만원, 비수도권 거주자는 15만원, 인구감소지역 우대지원지역 주민은 20만원, 특별지원지역 주민은 25만원을 받는다. 세종시 관내 지급 대상자는 23만여명으로, 1인당 15만원이 지급된다. 종촌동 복지센터에서 지원금 신청을 마친 이모씨(72)는 “물가가 너무 많이 올라 걱정이 많았는데, 생필품 사는데 써야겠다”고 말했다.

‘요일제 적용’ 내용을 모르거나 ‘건보료에 따른 지급 기준’을 확인하지 못하고 센터를 찾았다가 발걸음을 돌린 주민도 있었다.

신청 첫 날인 이날에는 출생연도 끝자리 1·6, 화요일에는 2·7, 수요일 3·8, 목요일 4·9, 금요일에는 5,0인 주민이 신청 가능하다.

대기줄 앞에서 안내를 하고 있던 복지센터 관계자는 “출생연도 끝자리가 ‘1’이나 ‘6’이 아닌 분들이 몇 분 계셨는데, 다른 날짜에 다시 오셔야 된다고 안내를 했다”며 “건강보험료 기준액이 초과된 주민에게 ‘이의 신청’ 안내를 한 사례도 있었다”고 전했다.

2차 고유가 지원금 지급 대상은 지난 3월 부과된 건강보험료 본인부담금 가구별 합산액을 기준으로 선정됐다. 외벌이 가구의 경우 직장가입자 1인 가구는 3월 납부한 건보료가 13만원 이하, 2인 가구 14만원 이하, 3인 가구 26만원 이하, 4인 가구 32만원 이하일 경우 지급된다. 대상자 선정 결과와 지원 금액에 이의가 있는 경우 이날부터 7월17일까지 국민신문고와 읍면동 행정복지센터 등에 접수하면 된다.

2차 고유가 지원금 신청은 이날부터 오는 7월3일 오후 6시까지 가능하다. 1차 지급 대상 중 미신청자도 이 기간 신청할 수 있다. 지원금 사용 기한은 8월31일로, 이 기간 사용하지 않은 지원금은 소멸한다.