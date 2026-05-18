창간 80주년 경향신문

웃다가 ‘헉’, 무서운데 웃기다…압도적 혼종 ‘호프’, 칸에서 베일 벗다

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

비밀에 싸여 있던 나홍진 감독의 영화 <호프>가 17일 프랑스 칸 뤼미에르 대극장에서 최초 공개됐다.

인도 출신으로 체코에 거주하는 프라치는 "고요한 작은 마을과 외계인이라는 전혀 안 어울릴 것 같은 소재를 혼합한 것이 흥미로웠다"고 했다.

크로아티아 출신으로 영화 투자업에 종사하는 카를라는 "재미있었지만 예상치 못한 방향이라, 내가 무엇을 본 건지 아직은 얼떨떨하다"며 "마이클 패스벤더가 사람이 아닌 외계인으로 나와서 놀랐다"고 했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

웃다가 ‘헉’, 무서운데 웃기다…압도적 혼종 ‘호프’, 칸에서 베일 벗다

입력 2026.05.18 14:45

수정 2026.05.18 14:47

펼치기/접기
영화 ‘호프’의 나홍진(왼쪽에서 세 번째) 감독이 17일(현지 시간) 프랑스 칸에서 열린 ‘제79회 칸 국제영화제’ 영화 ‘호프’ 시사회에 참석해 출연진과 함께 포토 타임을 갖고 있다. 왼쪽부터 배우 조인성, 황정민, 나홍진, 마이클 패스벤더, 알리시아 비칸데르, 테일러 러셀, 정호연. EPA연합뉴스

영화 ‘호프’의 나홍진(왼쪽에서 세 번째) 감독이 17일(현지 시간) 프랑스 칸에서 열린 ‘제79회 칸 국제영화제’ 영화 ‘호프’ 시사회에 참석해 출연진과 함께 포토 타임을 갖고 있다. 왼쪽부터 배우 조인성, 황정민, 나홍진, 마이클 패스벤더, 알리시아 비칸데르, 테일러 러셀, 정호연. EPA연합뉴스

비밀에 싸여 있던 나홍진 감독의 영화 <호프>가 17일(현지시간) 프랑스 칸 뤼미에르 대극장에서 최초 공개됐다. 2024년 크랭크업(촬영 종료) 후 이날까지 보안이 유지될 수 있었던 건 이 영화를 쉽게 설명할 말이 마땅히 없어서일지도 모른다.

긴장감 넘치는 스릴러 사이에 코믹한 콩트가 들어있고, 괴수물이었다가 범우주적 SF(공상과학)물로의 확장 가능성을 넘본다. 정신없이 끌려가게 되는 K-블록버스터다. <곡성> 이후 10년 만에 작품을 내놓는 나 감독의 야심이 느껴지는 영화다.

영화 <호프>에서 미지의 존재가 휩쓸고 지나간 뒤의 호포항. 플러스엠 엔터테인먼트 제공

영화 <호프>에서 미지의 존재가 휩쓸고 지나간 뒤의 호포항. 플러스엠 엔터테인먼트 제공

비무장지대에 있는 고요한 항구마을 호포항. ‘무언가’에게 공격당한 소 한 마리가 심하게 훼손된 채 시골길 한가운데 덩그러니 발견된다. 사람이라기엔 더 거대하고 흉포한 손이 할퀴고 간 자국들이다. 정체를 알아내기 위해 출장소장(경찰) ‘범석’(황정민)은 마을로, 친구들과 사냥을 즐기는 동네 청년 ‘성기’(조인성)는 북쪽 숲으로 향한다.

장장 2시간40분에 달하는 영화의 3분의1 지점까지는 미지에서 오는 긴장감이 극을 끌어간다. 공격자의 정체가 드러나지 않을 뿐 아니라, 경악하는 인물들의 반응을 먼저 보여준 후에야 한 박자 늦게 초토화된 마을과 죽은 사람들을 비춘다. 마을 풍경은 기묘하게 휑하고, 시체의 몸은 눈살이 찌푸려질 정도로 사실적으로 훼손돼 있다. 범석과 성기는 정신없이 뛰어다니며 정체 모를 ‘험한 것’을 뒤쫓는다.

나홍진 감독 <호프>에서 호포항 출장소장 ‘범석’ 역을 맡은 배우 황정민. 플러스엠 엔터테인먼트 제공

나홍진 감독 <호프>에서 호포항 출장소장 ‘범석’ 역을 맡은 배우 황정민. 플러스엠 엔터테인먼트 제공

이 초반부는 긴장감 넘치다가도 의외로 코믹한 뉘앙스를 풍긴다. 시골 마을에서 일평생 함께 한 인물들은 긴박한 상황에서도 서로를 놀리는 농담을 일삼아서다. 이날 관객들은 웃다가 ‘헉’ 숨을 들이쉬다가, 또 웃다가를 반복했다.

공격자 ‘외계인’이 실체를 드러내면서 극은 괴수 액션물 겸 SF물로 전환된다. 도망가면서 공격할 틈을 노리며 인물들은 점점 외계인에 대한 적개심을 키워간다. 경찰차부터 말까지 다양한 탈것이 추격전에 창의적으로 활용된다. <오징어 게임>으로 해외 관객들에게도 잘 알려진 배우 정호연(성애 역)이 경찰차를 타고 등장해 외계인과 추격전을 펼칠 때는 장면의 시작과 끝에 각각 박수가 터져 나오기도 했다.

영화 <호프>에서 순경 ‘성애’ 역을 맡은 배우 정호연. 플러스엠 엔터테인먼트 제공

영화 <호프>에서 순경 ‘성애’ 역을 맡은 배우 정호연. 플러스엠 엔터테인먼트 제공

크리처 디자인과 CG(컴퓨터 그래픽)에는 아쉬움이 있다. 배우 마이클 패스벤더, 알리샤 비칸데르 등이 모션·페이셜 캡처(움직임과 표정을 컴퓨터그래픽으로 구현하는 기술)로 외계인을 연기했다. 외계인의 형태는 종류가 다양한데, <아바타> <진격의 거인> <베놈> 등의 여러 작품의 비인간 캐릭터가 연상된다. 움직임 표현도 아쉽다. 다만 영화가 칸 국제영화제에 초청된 이후에도 후반 작업을 이어온 만큼, 추후 기술적 완성도를 보강한 뒤 정식 개봉을 할 가능성도 있다.

미국 할리우드에서 볼 법한 액션이 한국의 70~80년대가 연상되는 어촌마을을 배경으로 펼쳐진다는 것이 신선하다. 나 감독과 <곡성>을 함께한 홍경표 촬영감독의 감각적인 촬영과 <겟 아웃> <어스> <놉> 등에 참여한 마이클 에이블스 음악감독과의 협업이 보고 듣는 즐거움을 더한다.

<호프>에서 마을 청년 ‘성기’ 역을 맡은 배우 조인성. 플러스엠 엔터테인먼트 제공

<호프>에서 마을 청년 ‘성기’ 역을 맡은 배우 조인성. 플러스엠 엔터테인먼트 제공

구상 단계에서 3부작 프로젝트로 기획된 영화는 속편의 가능성을 열어두며 끝난다. ‘비무장지대’라는 배경이나, 범석이 어떤 의문을 가질 때마다 “그게 중요한 게 아니”라며 범석의 깊은 생각을 방해하는 마을 사람들 등 그 이유가 궁금해지는 설정들이 이미 복잡한 영화를 한층 흥미롭게 만든다.

이날 뤼미에르 대극장에서의 상영이 끝나자 2300여석을 가득 메운 관객들은 7분간 기립박수를 보냈다.

영화 <호프> 포스터. 플러스엠 엔터테인먼트 제공

영화 <호프> 포스터. 플러스엠 엔터테인먼트 제공

<호프>는 제79회 칸 국제영화제 경쟁부문에서 다른 21개 작품과 함께 황금종려상을 놓고 겨룬다. 올해 초청작들이 정적인 소품 위주인 가운데, 블록버스터이자 장르물인 <호프>는 눈에 띄게 결이 다르다. 이 남다름은 수상에 득일까, 실일까. 이날 현장에서 만난 관객들은 극찬과 당혹 사이를 오가는 반응을 보였다.

이탈리아의 영화 평론가 안드레아는 “극의 리듬과 이야기가 좋았다. 지금껏 (칸에서) 본 영화 중 최고였다”고 했다. 인도 출신으로 체코에 거주하는 프라치는 “고요한 작은 마을과 외계인이라는 전혀 안 어울릴 것 같은 소재를 혼합한 것이 흥미로웠다”고 했다. 크로아티아 출신으로 영화 투자업에 종사하는 카를라는 “재미있었지만 예상치 못한 방향이라, 내가 무엇을 본 건지 아직은 얼떨떨하다”며 “마이클 패스벤더가 사람이 아닌 외계인으로 나와서 놀랐다”고 했다.

나 감독은 “이렇게 긴 시간 끝까지 자리를 지키시고 관람해주셔서 진심으로 감사드린다”는 짧은 소감을 전했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글