창간 80주년 경향신문

서울 떠나면 어디로 가나?···1년 새 아파트 매매량 265% 급증한 곳

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

올해 1~4월 수도권 아파트 매매량은 경기도 구리시에서 가장 큰 폭으로 늘어난 것으로 나타났다.

화성시 동탄구, 용인시 기흥구, 안양시 만안구 등 거래량이 그 다음으로 크게 늘었다.

부동산플랫폼 직방은 18일 지난 1~4월 경기·인천 아파트 매매량 6만6294건을 조사한 결과, 경기도 구리시의 아파트 매매량이 1708건으로 지난해 같은 기간보다 265% 늘었다고 밝혔다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

서울 떠나면 어디로 가나?···1년 새 아파트 매매량 265% 급증한 곳

입력 2026.05.18 14:45

수정 2026.05.18 14:58

펼치기/접기
  • 허남설 기자

  • 기사를 재생 중이에요

지난 1월 촬영한 서울 도심의 아파트. 문재원 기자

지난 1월 촬영한 서울 도심의 아파트. 문재원 기자

올해 1~4월 수도권 아파트 매매량은 경기도 구리시에서 가장 큰 폭으로 늘어난 것으로 나타났다. 화성시 동탄구, 용인시 기흥구, 안양시 만안구 등 거래량이 그 다음으로 크게 늘었다.

부동산플랫폼 직방은 18일 지난 1~4월 경기·인천 아파트 매매량 6만6294건을 조사한 결과, 경기도 구리시의 아파트 매매량이 1708건으로 지난해 같은 기간(468건)보다 265% 늘었다고 밝혔다.

구리시 다음으로는 화성 동탄구와 용인 기흥구에서 크게 늘었다. 동탄구는 3635건으로 지난해 1537건에서 136%, 기흥구는 3073건으로 지난해 1429건에서 115% 증가했다. 안양 만안구는 592건에서 1135건으로 92%, 군포시는 813건에서 1525건으로 88% 늘었다.

반면 토지거래허가구역으로 지정된 성남시 분당구의 올해 거래량은 1274건으로 지난해 1811건보다 30% 감소했고, 과천시는 올해 86건으로,지난해(374건)보다 77% 줄었다.

인천시는 올해 거래량이 1만472건으로 지난해 9030건에서 16% 늘었다. 서구가 2454건으로 지난해 1832건에서 34%, 부평구가 1856건으로 지난해 1381건에서 34% 증가했다.

직방은 “지난해 10월 전역이 토지거래허가구역으로 지정돼 거래가 까다로워진 서울에서 광역교통 접근성과 함께 상대적으로 가격 부담이 낮은 경기·인천으로 실수요가 분산되는 흐름”이라고 밝혔다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글