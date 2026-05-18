민간업체 운영 부실로 2년여 간 문을 닫았던 강남구 일원동 영희종합스포츠센터가 내달 1일 다시 문을 연다.

강남구는 “2년 4개월간 멈춰 있던 시설을 주민이 다시 믿고 이용할 수 있도록 전면적인 공간 개선을 하고, 기능도 보강했다고 18일 밝혔다. 지하 1층 수영장과 지상 2층 체력단련실을 리모델링하고, 냉난방기 등 노후 내부시설을 교체했다. GX룸, 샤워실, 탈의실, 사무공간 등 공간도 정비했다.

13타석 규모의 실내골프연습장과 기구필라테스룸도 새롭게 선보인다. 5레인 규모의 수영장에는 다양한 맞춤형 프로그램을 운영한다.

영희초등학교에 있는 영희종합스포츠센터는 학교복합시설로, 통상 학교에서 민간 업체를 선정해 위탁 운영한다. 하지만 민간업체의 운영 부실로 2024년부터 센터 운영이 중단됐고, 주변에 마땅한 문화체육시설이 없던 주민들의 불편이 이어지며 재개관 요청이 거셌다.

강남구는 재개관에 맞춰 운영방식도 새롭게 바꿨다. 자립형 민간 위탁 방식을 도입해, 운영비를 구 예산에 의존하지 않고 자체 수입을 기반으로 운영할 수 있도록 했다. 시설 운영은 대한생활체육지도자연합회가 맡는다.

센터는 평일 오전 6시부터 오후 10시까지 운영한다. 토요일은 오전 6시~오후 5시까지, 일요일은 오전 9시~오후 5시까지 문을 연다. 매주 1·3·5주 일요일과 법정 공휴일은 휴관한다.

조성명 강남구청장은 “오랫동안 멈춰 있던 시설을 주민 품으로 돌려드리기 위해 관계 기관과 협의하고 시설 개선을 추진해 왔다”며 “영희종합스포츠센터가 주민 누구나 가까운 곳에서 건강한 일상을 누리는 대표 생활 체육 시설로 자리 잡도록 안정적으로 운영해 나가겠다”고 밝혔다.