창간 80주년 경향신문

2년여간 문닫았던 ‘영희종합스포츠센터’ 내달 1일 재개관

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

2년여간 문닫았던 ‘영희종합스포츠센터’ 내달 1일 재개관

입력 2026.05.18 14:52

전면 리모델링한 서울 강남구 일원동 영희종합스포츠센터 내 체력단련실 전경. 강남구 제공

전면 리모델링한 서울 강남구 일원동 영희종합스포츠센터 내 체력단련실 전경. 강남구 제공

민간업체 운영 부실로 2년여 간 문을 닫았던 강남구 일원동 영희종합스포츠센터가 내달 1일 다시 문을 연다.

강남구는 “2년 4개월간 멈춰 있던 시설을 주민이 다시 믿고 이용할 수 있도록 전면적인 공간 개선을 하고, 기능도 보강했다고 18일 밝혔다. 지하 1층 수영장과 지상 2층 체력단련실을 리모델링하고, 냉난방기 등 노후 내부시설을 교체했다. GX룸, 샤워실, 탈의실, 사무공간 등 공간도 정비했다.

13타석 규모의 실내골프연습장과 기구필라테스룸도 새롭게 선보인다. 5레인 규모의 수영장에는 다양한 맞춤형 프로그램을 운영한다.

영희초등학교에 있는 영희종합스포츠센터는 학교복합시설로, 통상 학교에서 민간 업체를 선정해 위탁 운영한다. 하지만 민간업체의 운영 부실로 2024년부터 센터 운영이 중단됐고, 주변에 마땅한 문화체육시설이 없던 주민들의 불편이 이어지며 재개관 요청이 거셌다.

강남구는 재개관에 맞춰 운영방식도 새롭게 바꿨다. 자립형 민간 위탁 방식을 도입해, 운영비를 구 예산에 의존하지 않고 자체 수입을 기반으로 운영할 수 있도록 했다. 시설 운영은 대한생활체육지도자연합회가 맡는다.

전면 리모델링한 서울 강남구 일원동 영희종합스포츠센터 내 골프연습장 전경. 강남구 제공

전면 리모델링한 서울 강남구 일원동 영희종합스포츠센터 내 골프연습장 전경. 강남구 제공

센터는 평일 오전 6시부터 오후 10시까지 운영한다. 토요일은 오전 6시~오후 5시까지, 일요일은 오전 9시~오후 5시까지 문을 연다. 매주 1·3·5주 일요일과 법정 공휴일은 휴관한다.

조성명 강남구청장은 “오랫동안 멈춰 있던 시설을 주민 품으로 돌려드리기 위해 관계 기관과 협의하고 시설 개선을 추진해 왔다”며 “영희종합스포츠센터가 주민 누구나 가까운 곳에서 건강한 일상을 누리는 대표 생활 체육 시설로 자리 잡도록 안정적으로 운영해 나가겠다”고 밝혔다.

  • AD
  • AD
  • AD

연재 레터를 구독하시려면 뉴스레터 수신 동의가 필요합니다. 동의하시겠어요?

경향신문에서 제공하는 뉴스레터, 구독 콘텐츠 서비스(연재, 이슈, 기자 신규 기사 알림 등)를 메일로 추천 및 안내 받을수 있습니다. 원하지 않는 경우 [마이페이지 〉 개인정보수정] 에서 언제든 동의를 철회할 수 있습니다.

레터 구독을 취소하시겠어요?

뉴스레터 수신 동의

경향신문에서 제공하는 뉴스레터, 구독 서비스를 메일로 받아보실 수 있습니다. 원하지 않는 경우 [마이페이지 > 개인정보수정] 에서 언제든 동의를 철회할 수 있습니다.

※ 동의를 거부하실 경우 경향신문의 뉴스레터 서비스를 이용할 수 없지만 회원가입에는 지장이 없음을 알려드립니다.

  • 1이메일 인증
  • 2인증메일 발송

안녕하세요.

연재 레터 등록을 위해 회원님의 이메일 주소 인증이 필요합니다.

회원가입시 등록한 이메일 주소입니다. 이메일 주소 변경은 마이페이지에서 가능합니다.
이메일 주소는 회원님 본인의 이메일 주소를 입력합니다. 이메일 주소를 잘못 입력하신 경우, 인증번호가 포함된 메일이 발송되지 않습니다.
뉴스레터 수신 동의
닫기

경향신문에서 제공하는 뉴스레터, 구독 서비스를 메일로 받아보실 수 있습니다. 원하지 않는 경우 [마이페이지 > 개인정보수정] 에서 언제든 동의를 철회할 수 있습니다.

※ 동의를 거부하실 경우 경향신문의 뉴스레터 서비스를 이용할 수 없지만 회원가입에는 지장이 없음을 알려드립니다.

  • 1이메일 인증
  • 2인증메일 발송

로 인증메일을 발송했습니다. 아래 확인 버튼을 누르면 연재 레터 구독이 완료됩니다.

연재 레터 구독은 로그인 후 이용 가능합니다.
경향신문 홈으로 이동
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글