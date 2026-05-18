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본문 요약

5·18민주화운동 46주년 기념일인 18일 스타벅스가 '탱크데이'라는 이름의 행사를 진행해 논란이 일고 있다.

공식 홈페이지와 앱 등에 게시된 홍보물에는 '탱크데이'라는 문구와 함께 날짜 '5/18'이 강조됐고, '책상에 탁!'이라는 표현도 포함됐다.

논란이 확산되자 현재 스타벅스 공식 홈페이지와 앱 내 해당 이벤트 페이지는 접속이 차단된 상태다.

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5·18에 ‘탱크데이’ 이벤트, ‘책상에 탁!’ 문구 내건 스타벅스···“일베냐” 비판 봇물

입력 2026.05.18 15:02

수정 2026.05.18 15:07

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  • 우혜림 기자

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스타벅스 측 “부적절 문구 확인” 사과

스타벅스 탱크데이 이벤트 알림창. 스타벅스 캡처

스타벅스 탱크데이 이벤트 알림창. 스타벅스 캡처

5·18민주화운동 46주년 기념일인 18일 스타벅스가 ‘탱크데이’라는 이름의 행사를 진행해 논란이 일고 있다.

스타벅스는 이날 오전 10시 ‘단테·탱크·나수데이’ 이벤트를 열고 ‘탱크 시리즈’ 텀블러 판매를 시작했다. 공식 홈페이지와 앱 등에 게시된 홍보물에는 ‘탱크데이’라는 문구와 함께 날짜 ‘5/18’이 강조됐고, ‘책상에 탁!’이라는 표현도 포함됐다. 논란이 확산되자 현재 스타벅스 공식 홈페이지와 앱 내 해당 이벤트 페이지는 접속이 차단된 상태다.

온라인 커뮤니티와 SNS에서는 해당 문구가 5·18민주화운동 당시 계엄군의 광주시내 탱크 진입, 1987년 발생한 고 박종철 열사 고문치사 사건(‘책상을 탁! 치니 억! 하고 죽었다’는 당시 해명)을 연상시킨다는 비판이 이어졌다.

누리꾼들은 “역사를 안다면 이런 표현을 사용할 수 없다”, “일베(일간베스트)나 다름없다. 실수나 우연으로 보기 어렵다” 등의 반응을 보이며 문제를 제기했다. 일부에서는 불매 운동 움직임도 나타나고 있다.

스타벅스 코리아의 최대주주인 이마트를 포함한 신세계그룹의 정용진 회장은 과거에도 이른바 ‘멸공’ 발언 등으로 논란을 빚었다. 정 회장은 2022년 개인 SNS에 “나의 멸공은 오로지 우리를 위협하는 위에 있는 애들(북한)을 향한 멸공”이라며 “좌우 없이 다 같이 멸공을 외치자”는 글을 올려 ‘오너 리스크’ 논란에 휩싸이기도 했다.

스타벅스 관계자는 “텀블러 시리즈를 앱에서 홍보하는 과정에서 부적절한 문구가 사용된 사실을 확인했다”며 “고객 여러분께 불편과 심려를 끼쳐드린 점 진심으로 사과드린다. 향후 유사 사례가 발생하지 않도록 내부 프로세스를 점검하고 개선하겠다”고 밝혔다.

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