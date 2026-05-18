5·18에 ‘탱크데이’ 이벤트, ‘책상에 탁!’ 문구 내건 스타벅스···“일베냐” 비판 봇물

스타벅스 측 “부적절 문구 확인” 사과

5·18민주화운동 46주년 기념일인 18일 스타벅스가 ‘탱크데이’라는 이름의 행사를 진행해 논란이 일고 있다.

스타벅스는 이날 오전 10시 ‘단테·탱크·나수데이’ 이벤트를 열고 ‘탱크 시리즈’ 텀블러 판매를 시작했다. 공식 홈페이지와 앱 등에 게시된 홍보물에는 ‘탱크데이’라는 문구와 함께 날짜 ‘5/18’이 강조됐고, ‘책상에 탁!’이라는 표현도 포함됐다. 논란이 확산되자 현재 스타벅스 공식 홈페이지와 앱 내 해당 이벤트 페이지는 접속이 차단된 상태다.

온라인 커뮤니티와 SNS에서는 해당 문구가 5·18민주화운동 당시 계엄군의 광주시내 탱크 진입, 1987년 발생한 고 박종철 열사 고문치사 사건(‘책상을 탁! 치니 억! 하고 죽었다’는 당시 해명)을 연상시킨다는 비판이 이어졌다.

누리꾼들은 “역사를 안다면 이런 표현을 사용할 수 없다”, “일베(일간베스트)나 다름없다. 실수나 우연으로 보기 어렵다” 등의 반응을 보이며 문제를 제기했다. 일부에서는 불매 운동 움직임도 나타나고 있다.

스타벅스 코리아의 최대주주인 이마트를 포함한 신세계그룹의 정용진 회장은 과거에도 이른바 ‘멸공’ 발언 등으로 논란을 빚었다. 정 회장은 2022년 개인 SNS에 “나의 멸공은 오로지 우리를 위협하는 위에 있는 애들(북한)을 향한 멸공”이라며 “좌우 없이 다 같이 멸공을 외치자”는 글을 올려 ‘오너 리스크’ 논란에 휩싸이기도 했다.

스타벅스 관계자는 “텀블러 시리즈를 앱에서 홍보하는 과정에서 부적절한 문구가 사용된 사실을 확인했다”며 “고객 여러분께 불편과 심려를 끼쳐드린 점 진심으로 사과드린다. 향후 유사 사례가 발생하지 않도록 내부 프로세스를 점검하고 개선하겠다”고 밝혔다.