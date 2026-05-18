“홈쇼핑 업계 최초로 챗GPT앱 선보이는 곳 어디?”

롯데홈쇼핑이 업계 최초로 생성형 인공지능 플랫폼 챗GPT에서 롯데홈쇼핑 서비스를 이용할 수 있는 전용앱을 선보인다.

별도의 앱 설치나 웹사이트 접속 없이 챗GPT에서 대화만으로 편성표, 인기 프로그램 방송 일정, 카테고리별 방송 및 상품 정보를 조회할 수 있으며 추천 상품은 구매 링크로 바로 연결된다.

"이달 할인 혜택, 오늘 특가 상품 알려줘" 등 대화만으로 '원스톱 AI 쇼핑'을 할 수 있다.