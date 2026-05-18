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“홈쇼핑 업계 최초로 챗GPT앱 선보이는 곳 어디?”

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본문 요약

롯데홈쇼핑이 업계 최초로 생성형 인공지능 플랫폼 챗GPT에서 롯데홈쇼핑 서비스를 이용할 수 있는 전용앱을 선보인다.

별도의 앱 설치나 웹사이트 접속 없이 챗GPT에서 대화만으로 편성표, 인기 프로그램 방송 일정, 카테고리별 방송 및 상품 정보를 조회할 수 있으며 추천 상품은 구매 링크로 바로 연결된다.

"이달 할인 혜택, 오늘 특가 상품 알려줘" 등 대화만으로 '원스톱 AI 쇼핑'을 할 수 있다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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“홈쇼핑 업계 최초로 챗GPT앱 선보이는 곳 어디?”

입력 2026.05.18 15:15

  • 정유미 기자

  • 기사를 재생 중이에요

롯데홈쇼핑 제공

롯데홈쇼핑 제공

롯데홈쇼핑이 업계 최초로 생성형 인공지능(AI) 플랫폼 챗GPT에서 롯데홈쇼핑 서비스를 이용할 수 있는 전용앱을 선보인다.

18일 롯데홈쇼핑에 따르면 챗GPT 메뉴 탭에서 앱스(Apps)를 선택한 뒤 검색창에 ‘롯데홈쇼핑’을 입력하고 ’채팅 시작‘을 클릭하면 이용이 가능하다. 별도의 앱 설치나 웹사이트 접속 없이 챗GPT에서 대화만으로 편성표, 인기 프로그램 방송 일정, 카테고리별 방송 및 상품 정보를 조회할 수 있으며 추천 상품은 구매 링크로 바로 연결된다.

“오늘 방송 프로그램 알려줘” “최유라쇼 상품 알려줘” “주방용품 방송 언제해?” “이달 할인 혜택, 오늘 특가 상품 알려줘” 등 대화만으로 ‘원스톱 AI 쇼핑’을 할 수 있다.

롯데홈쇼핑 관계자는 “초개인화된 AI 에이전트 시대 흐름에 맞춰 원스톱 쇼핑 기능을 구현했다”며 “더 쉽고 빠르게 원하는 상품을 찾을 수 있어 고객 편의가 높아질 것으로 기대된다”고 말했다.

앞서 롯데백화점, 롯데ON, 롯데웰푸드, 롯데칠성음료 등 롯데 계열사들이 챗GPT 자사몰 서비스를 연결한 전용 앱을 잇따라 출시한 바 있다.

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