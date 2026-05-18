범여권, 개헌 무산 후 호남 찾은 장동혁에 “민주영령 모욕”…유족도 “여기 올 자격 있냐”

더불어민주당 등 범여권 지도부가 18일 39년 만 개헌이 무산된 이후 광주 5·18 기념식을 찾은 장동혁 국민의힘 대표를 향해 “광주 민주 영령에 대한 모욕”이라고 말했다. 시민들과 5·18민주화운동 희생자 유가족도 장 대표를 향해 “광주에 올 자격이 없다”며 했다.

정청래 민주당 대표는 이날 광주 국립 5·18민주묘지를 참배한 이후 기자들과 만나 “아직도 내란을 옹호하고 윤어게인을 외치는 내란당의 내란 공천을 보면서 광주 민주 영령들께 이들을 반드시 심판해달라고 빌고 왔다”고 말했다.

정 대표는 “하늘의 뜻이 있다면 내란당의 내란공천을 역사의 이름으로, 헌법의 이름으로, 민주주의의 이름으로 6월3일 준엄하게 심판하실 것으로 생각한다”며 “5·18 민주화운동 정신이 헌법 전문에 수록되고 다시는 전두환, 윤석열 같은 비상계엄을 꿈꾸는 자들의 생각조차 없앨 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

국회는 지난 7일 헌법 전문에 5·18 민주화운동과 부마항쟁 정신을 명시하는 것을 골자로 하는 헌법 개정안을 본회의에 상정했지만 국민의힘 의원 전원이 표결에 불참해 투표가 불성립됐다.

정 대표는 이날 5·18 정신을 헌법 전문에 수록하지 못한 데 대해 여러 차례 사과했다. 정 대표는 이날 광주 동구청장 후보자 사무소에서 열린 선거대책위원회 회의에서 “헌정 질서를 위기에 빠뜨렸던 내란 세력을 반드시 심판하고 민주주의를 바로 세우는 지방선거 승리의 역사를 쓰겠다”고 말했다.

조국혁신당 등 범여권에서도 국민의힘에 대한 비판이 이어졌다. 김진현 혁신당 부대변인은 이날 논평에서 “국민의힘은 내란의 위기를 극복해 낸 우리 국민의 뜻을 거슬러 헌법 개정의 의지마저 무산시켰다”며 “이번 지방선거에서 국힘 제로로 오월 광주의 위대한 정신을 이어가겠다”고 했다. 정의당은 성명에서 국민의힘을 겨냥해 “헌법에 오월 정신을 새기자는 약속에 등을 돌려놓고 어떻게 광주를 찾을 수 있냐”며 “오월을 기념하면서 오월의 정신을 거부하는 것은 광주 민주 영령들에 대한 모욕”이라고 했다.

장동혁 국민의힘 대표는 이날 5·18 기념식을 찾았지만 개헌 무산에 대한 입장을 밝히지 않았다. 장 대표는 기념식 참석 이후 ‘헌법 수록에 대해 한 말씀 해달라’는 취재진 질의에 별다른 답을 하지 않은 채 현장을 떠났다. 현장의 일부 시민은 장 대표를 향해 “내란 정당 해산하라”라고 외쳤다.

기념식장에서도 일부 유가족이 장 대표에 항의했다. 문재학 열사의 어머니는 이날 기념식에서 장 대표에게 “여기 올 자격이 없지 않냐”며 “어디서 여길 와서 이러고 앉아있냐. 너무하다 너무해”라고 말했다.

장 대표는 기념식 이후 개인 SNS에 “5.18 영령들은 외치고 있었다. 대통령이라도 죄를 지으면 재판을 받아야 한다고.”라고 적었다.