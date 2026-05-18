알츠하이머 예방하는 길 열리나···‘베타아밀로이드 응집 억제’ 물질 뭐길래

PET 검사로 연구군·대조군 18개월 경과 비교 은행잎 추출물, 치매 원인 물질 억제 가능성 확인

알츠하이머성 치매의 원인으로 알려진 베타아밀로이드의 응집을 억제하는 데 은행잎 추출물이 효과를 보일 수 있다는 연구 결과가 나왔다.

양영순 순천향대 천안병원 신경과 교수(대한치매학회 보험이사)는 18일 한국의학바이오기자협회가 개최한 미디어 라운드테이블에서 은행잎 추출물의 올리고머화 억제 효과를 아밀로이드 양전자 방출 단층촬영(PET) 검사를 통해 입증한 연구를 발표했다. 연구 내용을 담은 논문은 국제학술지 ‘알츠하이머병 저널(Journal of Alzheimer’s Disease)’에 게재됐다.

양 교수는 지난해 발표한 선행 연구에서 바이오마커를 활용해 은행잎 추출물 올리고머화 억제 가능성을 제시한 바 있다. 이번 발표에선 현재 가장 정확한 검사 기법으로 평가받는 PET 영상을 통해 베타아밀로이드 응집 억제를 최초로 확인했다. 양 교수 연구팀은 아밀로이드 PET 검사에서 양성 판정을 받은 경도인지장애 환자를 두 집단으로 나눠 연구군에는 은행잎 추출물(1일 240㎎)을, 대조군에는 오메가3·콜린전구체 등 기존 인지보조제를 18개월간 투여해 경과를 비교했다.

베타아밀로이드 단백질이 뇌 조직 내에서 비정상적으로 뭉쳐져 축적되면 알츠하이머성 치매를 유발하는 것으로 알려져 있다. 베타아밀로이드는 정상적인 세포에서도 자연적으로 발생하며 신경세포의 성장과 회복에 관여하지만, 손상될 경우 덩어리를 형성하면서 독성을 유발한다. 응집 현상은 작은 덩어리 형태인 올리고머, 섬유 형태의 아밀로이드 피브릴, 큰 덩어리인 아밀로이드 플라크 등 단계적으로 뭉치는데, 플라크 형태에 이르면 뇌 신경세포 손상과 뇌 위축을 불러 치매 같은 인지기능 장애를 유발하게 된다.

이날 발표된 연구에선 아밀로이드 PET 검사로 뇌를 직접 촬영해 아밀로이드 플라크가 얼마나 침착되어 있는지를 확인했다. 연구진은 PET 영상으로 확인되는 임상적 변화를 수치로 매긴 ‘SUVR(Standardized Uptake Value Ratio)’ 값을 산출해 아밀로이드의 응집 정도를 분석했다. 그 결과, 대조군에서는 18개월 경과 후 전두엽, 두정엽, 측두엽, 후두엽 등 뇌 전반에서의 SUVR 값이 유의미하게 증가한 반면, 은행잎 추출물을 투여한 연구군에서는 같은 기간 측정치의 차이가 없었다.

이 같은 은행잎 추출물의 기전은 복용 환자의 실제 인지기능에도 영향을 미친 것으로 분석됐다. 연구에 참여한 경도인지장애 환자 중 은행잎 추출물을 투여한 집단에서는 18개월 후 알츠하이머병으로 전환된 환자가 확인되지 않았다. 반면 대조군에서는 같은 기간 28.6%가 알츠하이머 진단을 받았다. 연구진은 경도인지장애 환자 중 치매로 진행되는 비율이 연간 10~15% 수준이라는 점을 감안하면 베타아밀로이드 응집 억제가 실제 질환의 진행과도 연관될 것으로 해석할 수 있다고 설명했다.

양 교수는 “인지 기능에 관여하는 신경전달물질을 보충하는 형태의 치료제는 증상을 일시적으로 억제해 일상생활을 도와주는 성격의 기전이기 때문에 발병 자체를 막는 데는 한계가 있다”며 “베타아밀로이드 응집이라는 질환의 원인 요소에 직접 작용하는 형태의 약물은 치매 치료의 패러다임을 증상 억제에서 원인 제거로 바꾸는 계기가 될 것”이라고 밝혔다.

연구 내용 발표에 이어 김희진 한양대병원 신경과 교수는 실제 진료 사례를 통해 연구 의미를 설명했다. 김 교수는 반복적인 망각 증상으로 병원을 방문해 검사 결과 아밀로이드 PET 양성 소견이 확인된 70대 초반 경도인지장애 환자 사례를 소개했다. 이 환자는 아직 일상생활을 유지하고 있지만 이미 알츠하이머병의 핵심 병리 변화가 시작된 상태로, 통상적으로 이 단계의 환자들에겐 지속적 경과 관찰과 생활습관 개선 유도, 인지기능 보조제를 투여하는 치료를 진행한다.

김 교수는 “은행잎 추출물은 이러한 환자에게는 단순히 기억력 증상을 관찰하는 데 그치지 않고, 아밀로이드 축적과 인지 저하 진행을 늦추기 위한 약물적 접근의 대안이 될 것”이라며 “특히 아밀로이드를 제거할 수 있는 항체 치료와 제거했음에도 다시 축적되는 경향이 있는 환자가 아밀로이드의 응집을 느리게 하는 은행잎 제제를 같이 복용한다면 그 효과성을 좀 더 강화할 수 있을 것”이라고 말했다. 그는 이어서 “베타아밀로이드가 플라크 단계까지 가면 손상된 뇌세포의 회복은 현실적으로 어렵기 때문에 아밀로이드 응집이 이뤄지기 전, 치료를 더 일찍 시작해야 치매 발병을 더 오래 늦출 수 있다”고 덧붙였다.