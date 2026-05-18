윤호중 행안장관 “‘GTX 철근 누락’ 등 국토부와 합동 안전점검 실시”

윤호중 행정안전부 장관은 수도권광역급행철도(GTX)-A 노선 삼성역 구간에서 철근 누락 등 시공 오류가 발견된 데 대해 18일 “국토교통부와 함께 합동 안전 점검을 실시하겠다”고 밝혔다.

윤 장관은 이날 국회 행정안전위원회 현안 질의에서 서울시에 대한 합동 감사를 촉구하는 여당 의원 질의에 이같이 답했다. 앞서 더불어민주당 채현일 의원은 “철근이 누락된 것을 알고도 6개월간 공사를 진행함으로써 1000만 시민의 안전과 생명을 내팽개친 사건”이라고 주장했다.

윤 장관은 이어 “행안부는 정기적으로 집중 안전 점검을 하지만 지난해는 시공이 이뤄지기 전에 안전 점검이 있어 (시공 오류를) 발견하지 못했다”며 “서울시가 감리를 제대로 했는지부터 점검해야 할 사안”이라고 했다.

윤 장관은 그러면서 “지하 5층에 부실시공이 있었고, 그렇다면 지하 4층·3층 공사 중에도 안전사고가 일어났을 개연성이 있다”며 “공사 기한에 문제가 생긴다면 임시안전 조치라도 해야 했는데 임시안전 조치를 했다는 보고가 없었다”고 덧붙였다.

GTX-A 노선은 연내 서울역∼수서역 연결(삼성역 무정차 통과), 내년 하반기 삼성역 정차를 목표로 추진 중이다. 하지만 영동대로 지하 구조물에서 기둥 철근이 일부 누락된 것으로 최근 확인되면서 부실시공 논란이 커지고 있다.

국토부는 이날 GTX-A 노선 삼성역 구간에 대해 특별 현장점검에 착수한다고 밝혔다. 국토부와 국토안전관리원, 철도기술연구원, 국가철도공단 등 전문가 12명으로 구성된 점검단은 삼성역 구간 건설 과정의 적정성을 들여다볼 계획이다.