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우리금융그룹은 중·저신용 고객이 더 낮은 금리의 은행 대출로 갈아탈 수 있는 포용 상품을 출시한다고 18일 밝혔다.

프리랜서·주부 등도 대안신용평가모형을 통해 갈아타기 상품을 이용할 수 있도록 설계했다.

그룹의 포용금융 상품을 한 화면에서 조회하고 비교할 수 있는 플랫폼 '36.5°'도 함께 출시된다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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우리금융, 중저신용자 ‘갈아타기 상품’ 이달 말 출시

입력 2026.05.18 15:23

  • 배재흥 기자

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임종룡 우리금융 회장(뒷줄 오른쪽 3번째)이 지난 15일 ‘5월 첨단전략산업금융협의회’에서 발언하고 있다. 우리금융 제공

임종룡 우리금융 회장(뒷줄 오른쪽 3번째)이 지난 15일 ‘5월 첨단전략산업금융협의회’에서 발언하고 있다. 우리금융 제공

우리금융그룹은 중·저신용 고객이 더 낮은 금리의 은행 대출로 갈아탈 수 있는 포용 상품을 출시한다고 18일 밝혔다.

이달 말 출시되는 ‘우리WON Dream 갈아타기 대출’은 그룹 카드·캐피탈·저축은행 대출을 이용해온 중·저신용 고객이 금리가 더 낮은 은행 대출로 전환할 수 있는 상품이다.

최고 금리는 연 7%이며 최장 10년간 분활 상환할 수 있다. 프리랜서·주부 등도 대안신용평가모형을 통해 갈아타기 상품을 이용할 수 있도록 설계했다.

그룹의 포용금융 상품을 한 화면에서 조회하고 비교할 수 있는 플랫폼 ‘36.5°’도 함께 출시된다.

우리금융은 취약계층에 저금리 자금을 지원하는 미소금융의 연간 공급 규모도 지난해 60억원 수준에서 향후 3년 내 200억원까지 확대할 계획이다. 이 중 절반인 100억원을 청년미래이음대출 등 청년에게 지원할 방침이다.

임종룡 우리금융 회장은 지난 15일 열린 ‘5월 첨단전략산업금융협의회’에서 “청년이 희망을 잃지 않고 중·저신용자가 금융 사각지대에 놓이지 않도록 금융 안전망을 강화해야 한다”고 말했다.

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