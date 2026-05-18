1980년 5월의 전남도청서 ‘님을 위한 행진곡’···5·18 46주년 기념식 엄수

이 대통령 “도청, 민주주의 성지 만들겠다” 일부 참석자 장동혁 국힘 대표에 “반성하라”

제46주년 5·18민주화운동 제46주년 기념식이 18일 오전 11시 광주 동구 금남로 옛 전남도청 앞 5·18민주광장에서 거행됐다. 5·18역사적 현장인 도청에서 기념식이 열린 것은 2020년 이후 6년 만이다.

‘오월, 다시 광장을 품다’를 주제로 열린 기념식에는 이재명 대통령과 김혜경 여사, 정청래 민주당 대표, 장동혁 국민의힘 대표, 조국 조국혁신당 대표 등 여야 지도부와 5·18 유공자와 유족, 각계 대표 등 3000여 명이 참석했다.

이날 기념식은 1980년 5월 당시의 모습으로 복원된 옛 도청의 개관을 기념하는 의미를 담았다. 도청은 5·18당시 항쟁의 중심지로 무장한 계엄군 맞서 시민들이 최후까지 항거했던 곳이다.

2019년 옛 도청 본관과 별관, 회의실, 경찰국 본관, 민원실, 상무관 등 6개 건물의 복원을 결정한 정부는 최근 공사를 완료하고 이날부터 상시 개방한다. 도청 외벽과 내부 등에는 당시 총탄 흔적 등도 보존돼 있다.

국민의례에서는 5·18당시 시민군 대변인 고 윤상원 열사의 조카 이승주씨와 윤동규 전남대 총학생회장이 도청 본관 옥상에 태극기를 게양했다. 국기에 대한 경례문은 1980년 5월27일 새벽, 도청에서 마지막 방송을 했던 박영순씨(67)가 맡았다.

이재명 대통령은 기념사를 통해 “전남도청을 세계시민들이 함께 배우고 기억하는 K-민주주의의 살아있는 성지로 만들어 내겠다”면서 “도청에 오롯이 남겨진 희생과 연대의 정신이 대한민국 공화정의 자부심이자 미래 세대의 가치로 계승될 수 있도록 적극적으로 뒷받침하겠다”고 말했다.

기념식은 본관 건물 벽에 대형 태극기를 올리고 참석자들이 모두 <님을 위한 행진곡>을 제창하는 것으로 마무리됐다.

전교생이 함께 기념식에 참석한 광주중앙초등학교 6학년 최은수양(13)은 “기념식에 직접 참석해 이야기를 들으니 광주 시민들의 공동체 정신도 느껴지고 슬프기도 했다”면서 “5·18에 대해 더 많이 알게 됐다”고 말했다.

5·18정신을 헌법 전문에 수록하는 내용의 개헌안을 무산시킨 국민의힘 장동혁 대표에 대한 비판도 나왔다.

고 문재학 열사의 어머니 김길자씨는 장 대표에게 “여기 올 자격이 없다”고 말했다. 국기에 대한 경례문을 낭독한 박씨도 “장 대표는 반성해야 한다. 5·18 희생자들의 아픔이 얼마는 큰지 아니냐”고 말했다.