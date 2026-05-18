특정 날짜 돼야 ‘폭염’인가···5월 첫 온열 사망에 맹점 드러난 ‘달력 행정’

때 이른 5월 불볕더위에 올해 첫 온열질환 추정 사망자가 발생하면서 당국이 온열질환 감시체계 가동 시점을 날짜로 정해놓는 현재 방식으로는 기습적으로 찾아오는 이른 더위에 대응하는 데 한계가 있다는 지적이 나온다.

18일 취재를 종합하면 지난 15일 서울에 거주하는 80대 남성이 온열질환 추정으로 사망했다. 질병관리청 ‘온열질환 응급실 감시체계’가 2011년 시작된 이래 가장 이른 시기에 발생한 사망 사례다.

정부는 해마다 이른 더위가 반복되자 지난해부터 감시체계 가동 시점을 기존보다 닷새 이른 5월15일로 앞당겼다.

문제는 5월 불볕더위가 일상화했음에도 실질적인 재난 대응은 여전히 ‘달력’ 중심으로 이뤄진다는 점이다. 일선 지자체가 온열질환 대응에 실질적인 예산과 인력을 투입하려면 행정안전부가 결정하는 여름철 자연재난(풍수해·폭염) 대책 기간이나 자체적으로 수립한 세부 폭염 종합대책 가동 시점 등 조건을 충족해야 한다. 무더위 쉼터 야간 연장 운영이나 취약계층 집중 순찰 등 현장 대책이 기습 폭염에 맞춰 탄력적으로 가동되지 못하는 이유다.

질병청이 전국 500여개 의료기관을 통해 매일 온열질환자 발생 정보를 발표하고 있지만, 이 역시 현장 대응을 앞당기는 행정 신호로 작동하지 않는다. 질병청 관계자는 “감시체계는 전반적인 환자 발생 동향을 파악하고 국민에게 예방수칙을 안내하기 위한 목적”이라며 “질병청 통계 자체가 타 부처나 지자체의 현장 조치를 직접 발동시키는 공식 근거는 아니다”고 설명했다. 그러면서 “질병청 자료는 필요하면 보라는 참고용일 뿐 지자체나 관계기관에 현장 조치를 강제하는 법적 지위가 없다”고 말했다.

전문가들은 정해진 시점에 맞춰 대응 체계를 가동하기보단 실제 위험도를 즉각 반영하는 유연한 시스템으로 전환해야 한다고 지적한다. 한국환경연구원(KEI)은 폭염 대응을 예방적 조치, 모니터링 및 실시간 예측, 조기경보, 사전 대응, 초기 대응 등 단계별로 설계하고, 취약지역 분석을 바탕으로 사전 대응 수위를 조절해야 한다고 제안한 바 있다.

질병청 온열질환 감시 데이터 역시 사후 통계 집계에 머무를 게 아니라 현장 조치를 앞당기는 행정 신호로 활용해야 한다는 목소리도 나온다. 감시 데이터에서 위험이 포착되는 즉시 취약계층 보호 조치가 가동되는 방향으로 체계를 재설계해야 한다는 지적이다.

채여라 KEI 선임연구위원은 “특정 날짜, 특정 온도를 정해 놓고 폭염에 대응하는 것은 전형적인 ‘공급자 중심’ 대책”이라며 “기후변화로 더위가 일찍 시작되는 데다 신체가 미처 적응하지 못한 시기의 기습 폭염이 한여름보다 위험한 만큼 현장 영향을 기반으로 한 ‘수요자 중심’ 대응 체계로 전환해야 한다”고 지적했다. 그러면서 “폭염 대응은 날짜, 기온이 중요한 것이 아니라 실제 어디에서 어떤 일이 벌어지고 있느냐가 훨씬 더 중요하다”고 강조했다.