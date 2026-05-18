HD현대마린솔루션, 미국 데이터센터 전력용 엔진 보수 맡는다

HD현대마린솔루션이 북미 데이터센터 전력 솔루션 시장에 진출한다. HD현대마린솔루션은 HD현대 해양산업 분야 종합 솔루션 기업이다.

HD현대마린솔루션은 18일 미국 에너지 인프라 개발 기업인 AEG와 데이터센터 전력용 엔진 유지·보수를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다. 협약에 따라 양사는 AEG가 미국 텍사스주에 건설하고 있는 데이터센터의 전력용 엔진 33기에 대한 장기 유지와 보수를 위한 협력 체계를 마련할 계획이다.

앞서 HD현대중공업은 지난달 AEG와 20메가와트(MW)급 힘센(HiMSEN) 엔진 기반 684MW 규모 데이터센터 전력용 발전설비 공급 계약을 체결한 바 있다.

HD현대마린솔루션은 “AEG와의 협력을 ‘힘센엔진’의 검증된 성능과 자사의 우수한 엔진 유지·보수 기술력을 선보여 북미 시장에서의 점유율을 확대하는 계기로 활용하겠다”고 밝혔다.

HD현대마린솔루션은 특히 단순한 엔진 공급을 넘어 장기 유지·보수 계약과 운영·정비 계약을 기반으로 지속적인 서비스 수익 모델을 강화할 계획이다.