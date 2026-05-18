창간 80주년 경향신문

HD현대마린솔루션, 미국 데이터센터 전력용 엔진 보수 맡는다

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

HD현대마린솔루션이 북미 데이터센터 전력 솔루션 시장에 진출한다.

HD현대마린솔루션은 18일 미국 에너지 인프라 개발 기업인 AEG와 데이터센터 전력용 엔진 유지·보수를 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

협약에 따라 양사는 AEG가 미국 텍사스주에 건설하고 있는 데이터센터의 전력용 엔진 33기에 대한 장기 유지와 보수를 위한 협력 체계를 마련할 계획이다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

HD현대마린솔루션, 미국 데이터센터 전력용 엔진 보수 맡는다

입력 2026.05.18 15:36

수정 2026.05.18 15:40

펼치기/접기
  • 손우성 기자

  • 기사를 재생 중이에요

HD현대마린솔루션은 18일 미국 에너지 인프라 개발 기업 AEG와 데이터센터 전력용 엔진 유지·보수를 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다. HD현대마린솔루션 제공

HD현대마린솔루션은 18일 미국 에너지 인프라 개발 기업 AEG와 데이터센터 전력용 엔진 유지·보수를 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다. HD현대마린솔루션 제공

HD현대마린솔루션이 북미 데이터센터 전력 솔루션 시장에 진출한다. HD현대마린솔루션은 HD현대 해양산업 분야 종합 솔루션 기업이다.

HD현대마린솔루션은 18일 미국 에너지 인프라 개발 기업인 AEG와 데이터센터 전력용 엔진 유지·보수를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다. 협약에 따라 양사는 AEG가 미국 텍사스주에 건설하고 있는 데이터센터의 전력용 엔진 33기에 대한 장기 유지와 보수를 위한 협력 체계를 마련할 계획이다.

앞서 HD현대중공업은 지난달 AEG와 20메가와트(MW)급 힘센(HiMSEN) 엔진 기반 684MW 규모 데이터센터 전력용 발전설비 공급 계약을 체결한 바 있다.

HD현대마린솔루션은 “AEG와의 협력을 ‘힘센엔진’의 검증된 성능과 자사의 우수한 엔진 유지·보수 기술력을 선보여 북미 시장에서의 점유율을 확대하는 계기로 활용하겠다”고 밝혔다.

HD현대마린솔루션은 특히 단순한 엔진 공급을 넘어 장기 유지·보수 계약과 운영·정비 계약을 기반으로 지속적인 서비스 수익 모델을 강화할 계획이다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글