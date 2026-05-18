산업성장펀드, ‘R&D’에서 ‘M.AX·5극3특’으로 확대 개편

역대 최대 1조1150억원 출자 약속 1호 자펀드, 다음달 운용사 모집

산업통상부가 연구·개발(R&D)을 중심으로 중소·중견기업에 투자하던 ‘산업기술혁신펀드’를 ‘산업성장펀드’로 확대 개편했다. 민간 자금을 추가 유치해 ‘제조업 인공지능(AI) 전환’(M.AX), 5극3특(5개 초광역권·3개 특별자치도) 성장 엔진, 업종별 생태계 강화 등 주요 분야별 펀드를 조성해 투자 속도를 높이겠다는 구상이다.

산업부는 18일 서울 영등포구 SK증권빌딩에서 산업성장펀드 출범식을 개최했다고 밝혔다. 산업성장펀드는 산업부 R&D 자금을 예치·관리하는 R&D 전담은행의 앵커 출자를 바탕으로 조성하는 ‘정책형 민간펀드’다.

R&D 전담은행인 하나은행(6200억원)과 중소기업은행(4950억원)이 역대 최대 규모인 총 1조1150억원 출자를 약속했다. 1호 자펀드로 휴머노이드, AI 팩토리, 미래 모빌리티, 자율운항선박 등 제조업과 AI의 융합을 추진하는 기업에 투자하는 ‘M.AX 산업 대전환 혁신펀드’를 조성한다. R&D 전담은행의 출자 1000억원을 바탕으로 최대 5000억원 규모로 결성하는 것이 목표다. 다음달 운용사 모집을 진행한다.

산업부는 M.AX 산업 대전환 혁신펀드 이후 5극3특 지역 산업 활력 펀드, 업종별 생태계 펀드 등을 차례대로 출시해 적극적으로 모험 투자를 추진한다는 방침이다.

산업부 R&D 과제를 우수하게 완료한 기업의 사업화를 돕기 위해 보증·보험과 저리 대출을 패키지로 묶은 우대 금융이 지원 프로그램도 진행한다. 하나은행과 중소기업은행이 산업성장펀드 출자와 별도로 총 470억원을 출연하고, 기술보증기금과 무역보험공사가 이를 바탕으로 3년간 7000억원 규모의 기술보증 및 무역보증·보험(보증비율 100%)을 제공한다.

보증받은 기업은 협약 은행을 통해 저리로 사업에 필요한 자금을 대출받을 수 있게 된다. 해당 프로그램은 관계기관 간 세부 사항에 대한 협약을 거쳐 7월 중 공급을 개시할 예정이다.

출범식에 이어 기업, 벤처캐피털 관계자 등이 참석한 산업금융 전략회의도 열렸다. 기업들은 펀드 투자와 함께 규제 완화, 인력 양성, 후속 R&D 등 다양한 수단을 통해 ‘죽음의 계곡’을 넘어설 수 있도록 지원해 줄 것을 건의했다. 벤처캐피털 관계자는 “최근 자본시장의 활황에도 성장 단계에 있는 비상장기업에는 필요한 만큼의 자금 조달이 여전히 어려운 실정”이라며 “위험을 분담하고 선도적 방향을 제시하는 산업금융의 역할이 중요하다”고 밝혔다.

산업부는 산업 혁신을 위한 정책 지원을 아끼지 않을 계획이라고 밝혔다. 김정관 산업부 장관은 “첨단기술을 둘러싼 전세계 패권 경쟁이 나날이 격화되고 있다”며 “후발 경쟁국 추격은 거세지고, 우리 경제 내재적 성장동력은 정체되면서 하루라도 뛰지 않으면 뒤로 밀려나는 위기 상황”이라고 말했다. 김 장관은 이어 “산업이 국가의 근육이라면, 금융은 근육이 힘을 낼 수 있도록 하는 피”라며 “우리 산업계 구석구석에 필요한 자금을 ‘수혈’할 수 있도록 여러 지원을 아끼지 않으신 기관 여러분께 감사드린다”고 덧붙였다.