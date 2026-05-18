[선택! 6·3 지방선거]전·현직 구청장 3명 격돌···대전 최대 격전지, 동구

대전 5개 구청장 선거에서 가장 관심을 끄는 곳은 대전 동구로, 전·현직 구청장 3명이 맞붙는다.

18일 중앙선거관리위원회 선거통계시스템을 보면, 대전 동구청장 후보는 더불어민주당 황인호(67), 국민의힘 박희조(58), 무소속 한현택(70) 등 3명이 등록했다. 한 후보는 민선 5~6기, 황 후보는 민선 7기 동구청장을 지냈다. 박 후보는 민선 8기 구청장으로, 연임 도전에 나섰다. 세 후보 모두 제각각 구청장 재임 시 성과를 내세우며 표밭을 누비고 있다.

동구는 대전에서 상대적으로 보수세가 강한 지역으로 인식되지만, 이번 선거에서는 일단 민주당에 유리한 구도가 형성되고 있다. 당 지지도가 높은 데다 애초 출마를 준비해 온 조국혁신당 윤종명 예비후보가 출마를 포기하며 황 후보 지지를 선언했기 때문이다. 반면 국민의힘은 경선에서 컷오프(공천배제)된 한 후보가 탈당해 무소속으로 출마하면서 셈법이 복잡해졌다.

3자 구도 속에서 박 후보는 구정 연속성을 내세우면서 국민의힘 전통적 지지기반인 노년층에 더해 새로 유입된 젊은 층을 집중적으로 공략하고 있다. 낮은 정당 지지도를 생활밀착형 정책과 ‘인물 경쟁력’으로 극복하겠다는 구상이다. 박 후보는 “4년 동안 보육과 교육 환경을 개선해 사람이 떠나던 동구를 젊은 인구가 모여드는 지역으로 만들었다”며 “민선 9기에는 8기 성과를 이어가면서 종합병원 유치와 에어돔 형태 파크골프장 조성 등을 통해 주민 건강과 복지를 더 촘촘히 챙겨나갈 것”이라고 말했다.

4년 만에 구청장직 탈환에 나선 황 후보는 동구에서 시·구의원과 구청장을 지내며 오랫동안 기반을 다져온 집권 여당 후보로서의 강점을 강조하고 있다. 그는 “구청장 때 암울한 터널에 갇혀 있던 부채를 청산했고, ‘가난한 동구’를 ‘부자 동구’로 탈바꿈 시켰다”며 “여당 후보가 당선돼야 많은 예산 확보가 가능하고, 대전역세권 개발과 시립병원 건립 등 멈춰서 있는 현안 사업도 해결할 수 있다”고 말했다.

이번 선거의 변수 중 하나는 무소속 한 후보의 득표력과 단일화 가능성이다. 한 후보는 2018년 동구청장 선거에서 바른미래당 후보로 출마해 3위에 그쳤지만, 23.50%를 득표했다. 한 후보는 “단일화는 고려하지 않고 있다. 9급부터 시작해 구청장 2번을 할 때까지 공직생활 대부분을 동구에서 하면서 쌓은 인적네트워크를 바탕으로 선거를 치를 것”이라며 “대청호 규제완화와 식장산 관광벨트 등 못다 한 사업들을 완성하는 것이 마지막 소임이라 생각한다”고 밝혔다.