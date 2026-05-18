더불어민주당과 진보당이 부산 연제구청장 후보 단일화에 합의했다. 연제구에서 민주당과 진보당이 단일화 승부에 나서는 건 2024년 총선에 이어 2번째다.

이정식 민주당 부산 연제구청장 후보는 18일 오전 부산시의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 진보당과의 연제구청장 후보 단일화에 합의했다. 이번 단일화는 이날부터 내일까지 이틀간 여론조사를 통해 진행된다. 두 후보는 20일 부산시의회에서 공동 기자회견을 열고 단일화 결과를 발표할 예정이다.

진보당은 선거가 본격화한 지난달부터 민주당과의 단일화를 요구하고 나섰다. 지난 14일에는 연제구 지역 부산시의원 출마자 이승민, 김병규 후보가 사퇴하면서 압박의 수위를 높였다. 노정현 진보당 부산연제구청장 후보는 “단일화 방법 일체를 민주당 측에 일임할 것”이라고 밝히기도 했다. 하지만 이 후보는 “끝까지 완주할 것”이라는 입장을 고수했다.

평행선을 달리던 단일화는 중앙당 차원의 합의로 정리된 것으로 알려졌다. 민주당과 진보당이 지난 15일 서명한 ‘6·3 지방선거 울산·부산 연대 및 후보 단일화 합의문’에 부산 연제구청장 후보 단일화 내용이 담겼기 때문이다.

민주당과 진보당은 2024년 부산 연제구 지역 총선에서 단일화를 경험했다. 당시 이성문 민주당 후보와 노정현 진보당 후보가 여론조사를 통한 단일화에 합의했다. 여기서 승리한 노 후보는 각종 여론조사에서 국민의힘 김희정 당시 후보에 크게 앞서는 것으로 조사됐지만, 본선에서 패했다.

노 후보는 “시민들이 내란이라는 사건을 겪었다는 점에서 그때와는 상황이 다르다”며 “건강한 보수 지지자들은 ‘윤어게인’ 세력을 품은 정당에는 표를 주지 않을 것”이라고 말했다.

이 후보는 “부산 시민들의 삶을 지켰던 지역화폐 ‘동백전’ 발행을 이끈 장본인으로서, 연제에서 민주당의 뿌리를 지키겠다는 신념은 결코 꺾이지 않는다”며 본선 경쟁력을 어필했다.

국민의힘은 이미 이런 결과를 예상했다는 입장이다. 현직 연제구청장인 주석수 국민의힘 후보는 “연제구에서 진보당 시의원 후보 2명이 나온다고 했을 때부터 단일화가 될 줄 알았다”며 “애초에 예견했던 결과인 만큼, 단일화 바람을 꺾을 방안을 마련할 것”이라고 말했다.

KBS부산 의뢰로 한국리서치가 지난 7~9일 연제구 거주 18세 이상 성인 500명을 대상으로 실시한 연제구청장 지지도 조사에서는 주 후보가 28%로 노 후보(26%)와 초접전 양상을 보였다. 이 후보는 16%로 집계됐다.